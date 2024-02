Streamingtips #5 – Mr. & Mrs. Smith en Call Me By Your Name

25 Litre (Disney+)

Zin in een sterke documentaire? 25 Litre gaat over de watercrisis die dreigt in Istanbul als mensen niet hard gaan nadenken over hoe ze met water omgaan (en vooral: hun gedrag veranderen). Een documentaire die half gescript is, maar vooral geweldig gemaakt door Gokhan Ozoguz, die de vinger op de zere plek legt. Een must-see, en eens een heel ander plaatje over hoe met water om te gaan dan we in Nederland hebben.