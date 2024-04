Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 is de nieuwste high-end tablet

De nieuwe high-end tablet van Xiaomi is een directe concurrent voor de Samsung Galaxy Tab S9-serie of de Apple iPad Pro-modellen. De Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 heeft, de naam zegt het eigenlijk al, een groot 12.4″-scherm met een 3:2-beeldverhouding. Het razendsnelle lcd-scherm van 144Hz heeft een 3K-resolutie van 3.048 bij 2.032 pixels en de tablet is voorzien van een stevige metalen behuizing in de kleur Graphite Gray. De processor aan boord is een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 die we vorig jaar ook in veel high-end smartphones zagen. De tablet krijgt verder 8 GB werkgeheugen en 256 GB opslaggeheugen.

Razendsnel opladen bij een tablet? Het kan met de Xiaomi Pad 6S Pro 12.4. De batterij van 10.000 mAh kan je met 120W HyperCharge opladen. Ook aan de camera’s is gedacht, want de tablet is achterop uitgerust met een hoofdcamera van 50 megapixel en een dieptecamera van twee megapixel. Filmen in 4k met maximaal 60 beeldjes per seconde is mogelijk. De selfiecamera voorop heeft 32 megapixel. Aan boord vinden we verder zes luidsprekers. Dolby Vision en Dolby Atmos wordt ondersteund. Naast entertainment is deze tablet ook geschikt voor zakelijk of creatief gebruik dankzij het optionele toetsenbord en de Xiaomi Focus Pen. Ook is er ondersteuning voor wifi 7.

Prijs en beschikbaarheid

De Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 is per direct verkrijgbaar voor 699,99 euro. Kijk voor meer informatie op de website van Xiaomi Nederland.