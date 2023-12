Ring Videodeurbel geeft nu Snelle Antwoorden in het Nederlands

Snelle Antwoorden was al langer beschikbaar, maar nog niet in het Nederlands. Daar is nu verandering in gekomen. Via Snelle Antwoorden kan je de Ring Video Doorbell vooraf ingestelde reacties laten afspelen. Je kunt het volgens Ring zien als een antwoordapparaat voor je voordeur.

Via de Ring-app kun je de functie in- of uitschakelen. Zodra er iemand aanbelt, en de functie is geactiveerd, zal de bezoeker een vooraf ingesteld bericht horen. Daarna is het ook altijd mogelijk voor een bezoeker om een bericht achter te laten. De functie is beschikbaar voor iedereen, ook voor mensen zonder Ring Protect-abonnement. Weet echter dat de opnamen van deze interacties alleen terug te luisteren zijn met abonnement.

Snelle Antwoorden inschakelen

Via de Ring-app kun je de Snelle Reacties inschakelen. Klik op de drie lijntjes linkboven, > Apparaten > Selecteer de deurbel > Tik op Slimme Reacties > Zet deze op aan. Vervolgens kun je een bericht selecteren welke je wil laten afspelen, net als de vertragingstijd. Na het opslaan is de functie geactiveerd.

De volgende Snelle Antwoorden zijn beschikbaar:

Sorry, we hebben geen interesse. Fijne dag.’

‘Hallo, je mag het pakket voor de deur neerzetten. Als je een bericht wilt achterlaten, kun je dit nu doen.’

‘Hallo, we komen d’r aan.’

‘Bedankt voor je komst. Als je een bericht wilt achterlaten, kun je dit nu doen.’

‘We kunnen helaas niet naar de deur komen, maar als je wilt, kun je nu een bericht achterlaten.’

‘Het kan even duren voordat ik er ben. Een ogenblik geduld alsjeblieft.’

‘Hi, leuk dat je er bent, we komen eraan.’

‘Hallo, helaas zijn wij niet thuis. Je kunt nu een bericht achterlaten.’

De Snelle Antwoorden zijn per direct beschikbaar in de Ring-app.