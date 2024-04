TCL lanceert C855 miniled-tv’s met 3500 nits helderheid

De C855-serie is de opvolger van de C845-serie van vorig jaar. De nieuwe serie komt in formaten van 65-inch tot 98-inch en is de volgende poging van TCL om premium televisies voor betaalbare prijzen in de markt te zetten.

De nieuwe modellen maken gebruik van de miniled-techniek, waarbij minuscule leds de achtergrondverlichting verzorgen en voor een hoog contrast, diep zwart en een hoge helderheid kunnen zorgen.

Het aantal zones is hierbij belangrijk en TCL belooft 1.344, 2.160, 2.304 en 2.160 zones in respectievelijk de 65-inch, 75-inch, 85-inch en 98-inch varianten. Dat komt neer op meer dan het dubbele van het aantal zones dat we in de C845-serie terugzagen.

Verder beschikken de C855-serie modellen over Google TV met ingebouwde Chromecast, de 4K-resolutie, twee hdmi 2.1-poorten, ondersteuning voor 144Hz VRR en Freesync, Dolby Atmos, DTS:X, Dolby Vision en IMAX Enhanced. De audioweergave wordt verzorgd door een 2.2.2-kanaals Onkyo audiosysteem.

De C855-serie moet binnenkort op de markt verschijnen voor prijzen vanaf 2.000 euro.