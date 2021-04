F1 TV Pro: dit moet je weten over de streamingdienst van de Formule 1

F1 TV Pro gebruiken

Tijdens de Grand Prix van Imola hebben we F1 TV Pro uitgebreid geprobeerd en zijn we achter verschillende plus- en minpunten gekomen. De hoofduitzending is in 1080p met 50fps. Kies je een ander camerastandpunt zoals de Pit Lane Channel, dan kijk je deze in 720p met 50 fps. De beeldkwaliteit was over het algemeen goed en we hebben geen vertragingen gezien. Het idee was eerst om live Formule 1 te kijken via Ziggo op de televisie en het tweede scherm te gebruiken voor telemetrie, de kaart met de locatie van iedere coureur op dat moment of te wisselen naar de cockpit van Max Verstappen. Dat bleek niet zo’n succes. De uitzending van Ziggo liep een halve ronde voor op F1 TV Pro, waardoor de televisie en het tweede scherm niet gelijk liepen. Je kunt je tv-uitzending natuurlijk even pauzeren en na een halve ronde weer verder kijken, maar dat is niet ideaal.

Aangezien je F1 TV Pro op meerdere schermen kunt gebruiken heb ik de pc aangezet en vanuit daar de uitzending gecast via de Chromecast naar de televisie. Nu werkte het prima en liep het (redelijk) synchroon met het tweede scherm. Let op dat als je cast, dat je geen splitscreen meer hebt. Je kunt slechts één camera tegelijk casten en de telemetrie kun je helemaal niet casten. Via je tweede scherm kun je dan zelf een ander camerastandpunt kiezen. Wil je een ander camerastandpunt op je televisie, dan moet je eerst het casten stoppen, een andere camera kiezen en dan weer op het cast-icoontje drukken. Dat werkt natuurlijk voor geen meter en daarom moet je de verschillende camerastandpunten op je tweede scherm gaan gebruiken of de hele race vanaf je tablet, smartphone, pc of laptop gaan volgen. Mogelijk dat de aankomende Android TV-app of Apple TV-app hier verandering in gaat brengen, zodat je ook op je televisie meerdere camerastandpunten kan gebruiken. Voorlopig is deze echter nog niet uitgebracht.

Het casten kon op het moment van testen enkel vanaf de computer met je Chrome-browser. Afgelopen week is de mogelijkheid om vanuit de app te casten ook toegevoegd, dus dat vergroot de mogelijkheden alweer.

De stabiliteit van het netwerk is ook een dingetje. Tijdens de Grand Prix van Imola hebben we geen problemen gehad, maar wie de ervaringen van andere mensen leest weet dat de verbinding niet altijd even stabiel is. Met name tijdens de race is het vaak zo druk dat mensen niet kunnen verbinden of dat de livestream er continue mee stopt. Deze problemen hebben wij niet gehad, maar het is wel iets om rekening mee te houden. Je kunt de live-uitzending van F1 TV Pro trouwens ook pauzeren en terugspoelen, zelfs als de uitzending nog bezig is.

Om een indruk te krijgen van deze streamingdienst hebben wij gebruik gemaakt van de actie om zeven dagen gratis te kijken. Deze actie was er het afgelopen raceweekend en zal ongetwijfeld nog weer terugkeren. Twijfel je dus over F1 TV Pro, dan is een dergelijke actie een ideaal moment om het te proberen. We geven meteen een gratis tip mee, want de ontwikkelaars hebben niet alles op orde. Wanneer je abonnement is afgelopen, zorg dan dat je op je smartphone ingelogd blijft. Zo hadden we zelfs vier dagen na afloop van het abonnement nog gewoon toegang tot alle content, ook al hadden we geen actief abonnement meer. Voor de vorm gingen we toch even uitloggen en weer inloggen. En toen bleek alles op slot te zitten. Wil je dus extra profiteren van F1 TV Pro, zorg dan dat je gewoon ingelogd blijft.