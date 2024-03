Gebruik en prestaties

De Philips HomeRun 7000 Series Aqua beschikt over verschillende geavanceerde sensoren en algoritmes om correct en nauwkeurig in de ruimte te navigeren, obstakels te ontwijken en de ruimte goed in kaart te brengen. In negen van de tien gevallen werkt dit ook zoals beloofd, maar er zijn uitzonderingen. Zo worden de meeste (kleine) objecten goed ontweken, maar kabels blijven een dingetje. Daar kan de robot wel in verstrikt raken. Ook smalle poten van een tafel of stoel kunnen ervoor zorgen dat de robot vast komt te zitten. Daarnaast lijken lage ramen de robot te laten denken dat er een doorgang is en onze toiletpot is net een paar millimeter lager dan de robot zelf waardoor hij zo nu en dan vast komt te zitten. Dit, en het verstrikt raken in poten of kabels, gebeurt heel soms, waarna de robot handmatig losgemaakt moet worden. De ruimten worden echter grotendeels goed in kaart gebracht, er worden nauwelijks plekjes overgeslagen en de zelf aangegeven zones voor onder meer tapijten en dweilen worden goed aangehouden. Daarbij is het positief om te vermelden dat de stofzuiger nooit hard tegen muren of meubels aanrijdt en in ons geval prima onder de meeste meubels en banken door kan rijden.

De robotstofzuiger heeft een zuigkracht van 5000pa, wat in de basis voldoende moet zijn om het meeste vuil op te zuigen. Op dit vlak presteert het apparaat gemiddeld. De grootste stof- en vuildeeltjes worden zonder problemen opgezogen maar echt in de hoeken en langs te kanten kan hier en daar wat blijven liggen. Ook wordt het hele lichte stof en vuil soms gemist, wat we met de Dyson stofzuiger duidelijk terugzien. Dit is echter vaak een beperking van robotstofzuigers; eenmaal in de week met de normale stofzuiger door het huis lopen loont zich dus nog steeds. Daarnaast is het jammer dat deze Philips geen tapijtsensor heeft. Je moet zelf in de app aangeven waar het tapijt te vinden is en de tapijt booster hierop activeren. Je mag voor dit bedrag in onze optiek echter wel verwachten dat de stofzuiger zelf kan zien of hij op een tapijt rijdt en de zuigkracht hierop aanpast. Tot slot is het belangrijk om te vermelden dat de dweil altijd op de robot aanwezig moet zijn. Ja, hij zit ietsje hoger dan wanneer er gedweild wordt, maar de dweil raakt nog regelmatig de grond, en zo ook het tapijt. Dus zonder te dweilen wordt de dweil alsnog vies.

Kijken we naar het dweilen, wat de stofzuiger altijd in combinatie met zuigen doet maar alleen als het waterreservoir gevuld is, dan zijn de prestaties ook gemiddeld. Voor een robotstofzuiger doet deze Philips HomeRun 7000 Series Aqua prima zijn werk. Met water welteverstaan, want schoonmaakmiddel mag je van Philips niet gebruiken. Het apparaat functioneert goed voor een snelle, dagelijkse dweilbeurt, maar wil je de vloer echt schoon hebben dan moet je toch met een echte dweil aan de slag, inclusief schoonmaakmiddel. De dweil kan vibreren tijdens het schoonmaken, wat ervoor zorgt dat er meer vuil loskomt en je kunt kiezen voor dweilen in een Y-patroon. Dat laatste zorgt voor minder zichtbare strepen op de vloer maar duurt wel een stuk langer. In onze optiek is het verschil in strepen minimaal dus kies vooral voor het normale patroon. Het waterreservoir biedt ruimte aan 240ml water en daarmee kun je volgens Philips 130m2 dweilen. Dit is natuurlijk afhankelijk van de instellingen in het schoonmaakplan, maar wij komen op eenmaal bijvullen tijdens het schoonmaken van de gehele verdieping. Wil je niet bijvullen dan zul je het dweilen moeten beperken tot een aantal specifieke ruimten of zones. En gaat de robot tijdens het dweilen over een tapijt, houdt er dan rekening mee dat de dweil nog nat is, ook al heb je het tapijt uitgesloten van dweilen. Er blijft dan nog genoeg troep onder de dweil hangen aangezien deze vlak over de grond zweeft.

Over het geluidsniveau van de Philips HomeRun 7000 Series Aqua hebben we niet veel te klagen. Daar doet hij niet onder voor de concurrentie of een andere stofzuiger. Het afzuigen van de robot in het laadstation is wel een aardig kabaal, dus zet dit station niet in de gang onder de slaapkamers. De Li-ion-batterij van 5200 mAh zorgt voor een gebruiksduur van maximaal 180 minuten, zodat meer dan 150 m2 kan worden gereinigd met één keer opladen. Wanneer de accu bijna leeg is, keert de robot automatisch terug naar het station om op te laden. Zodra de batterij is opgeladen, keert deze terug naar de plaats waar deze is gebleven om het reinigen te hervatten.

Tot slot de smarthome-integratie; die is er niet. Heel simpel. Er is geen integratie voor spraakassistenten zoals Google Assistant of Siri, en er is geen koppeling voor smarthome-platformen zoals Homey, Home Assistant, IFTTT en noem ze maar op. Dat is toch wel een puntje waar Philips nog aan mag werken.