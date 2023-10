Streamingtips #40 – Beckham, Haunted Mansion en Gen V

Poker Face (SkyShowtime)

Over dat soort series gesproken: we moesten even kijken wat voor vlees we in de kuip hebben met Poker Face. Er zit wel een gemene deler in de serie, maar verder is eigenlijk elke aflevering weer een heel op zichzelf staand verhaal. Een goed verteld verhaal, en dat ook nog met een achtergrond van een soort wilde westen-achtig -maar wel modern- Amerika. Maar eerlijk is eerlijk, het is vooral Russian Doll en Orange is the New Black-actrice Natasha Lyonne die volledig de show steelt.