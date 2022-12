Review: Panasonic TX-55LXW944 (LXW944 en LX940 serie) lcd led tv

Panasonic TX-55LXW944 - Gebruiksgemak en smart tv

Panasonic levert ondertussen ook Android TV, maar dat is enkel op de LX830/LXW834 modellen en lager. Deze LXW944/LX940 is nog steeds uitgerust met My Home Screen 7. Dat betekent dat je tevreden moet zijn met het iets kleinere app-aanbod van MHS. Dat levert wel alle belangrijke internationale streamingdiensten zoals Netflix, Disney+, YouTube, Prime Video en Apple TV, maar geen HBO Max of Viaplay. Wat lokaal aanbod betreft komen de Belgen van een kale reis terug, want ze vinden geen enkele app terug. Nederlanders moeten enkel RTL XL en Ziggo Go missen.

Maar kijk, “Elk nadeel heb se voordeel!”. De My Home Screen interface werkt bijzonder vlot, overlaadt je niet met (niet altijd even nuttige) aanbevelingen, is gemakkelijk en vrij uitgebreid te personaliseren, en hij vult niet het hele scherm. Het Home scherm is een eenvoudige rij tegels onderaan het beeld, waarin je zowel apps, externe apparaten of live tv zenders kwijt kunt. Welke tegels dat zijn, en in welke volgorde ze staan bepaal je zelf.

Het snelmenu is een handige manier om bepaalde instellingen aan te passen zonder door heel het menu te moeten. Je kan het bovendien aanpassen naar eigen voorkeur. De volledige menu’s zijn bijzonder uitgebreid, maar navigeren vlot.