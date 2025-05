Panasonic maakt prijzen televisies voor Duitse markt bekend

Eerder deze week presenteerde Panasonic zijn 2025 tv line-up, met nieuwe lcd led tv’s en nieuwe oled-modellen. Naast de high-end vlaggenschepen zijn er nu ook aantrekkelijke opties voor wie niet de absolute topklasse zoekt, met de introductie van de OLED Z80B- en Z90B-series, en de LCD W85B-lijn als alternatief voor de W93B en W95B.

Waar de topmodellen pronken met de nieuwste paneeltechnologieën, richten de Z80B en Z90B OLED-series zich op een optimale prijs-kwaliteitverhouding binnen het OLED-segment. Deze modellen zullen naar verwachting de kenmerkende diepe zwartwaarden en rijke kleuren van OLED bieden, zij het zonder de meest geavanceerde features van de duurdere series.

In het LCD-segment introduceert Panasonic de W85B-serie. Een belangrijke upgrade ten opzichte van de voorgaande instapmodellen is de implementatie van een 120Hz-paneel. Dit resulteert in een significant vloeiendere weergave van bewegende beelden, wat vooral bij sport en snelle actiescènes een merkbaar verschil maakt. De W85B positioneert zich daarmee als een aantrekkelijk alternatief voor de W93B en W95B voor consumenten die een scherp geprijsde LCD-tv met een hoge refresh rate zoeken.

Prijzen en beschikbaarheid

In Duitsland heeft Panasonic de prijzen al bekendgemaakt. Houd er rekening mee dat deze kunnen afwijken voor de Benelux.

Het topmodel is de 77-inch OLED Z95B met een adviesprijs van maar liefst 5.999 euro. Het LCD-vlaggenschip, de 85-inch W95B, is met een prijs van 2.999 euro aanzienlijk voordeliger. Voor wie een kleiner budget heeft, biedt Panasonic ook diverse instapmodellen. Zo zijn er al 42-inch LCD-tv’s beschikbaar vanaf 469 euro.

Een overzicht van de bekende prijzen en verwachte releasedata:

OLED-modellen

Model Prijs Lanceerdatum TV-77Z95B 5.999 € 06.2025 TV-65Z95B 3.999 € 06.2025 TV-55Z95B 2.999 € 06.2025 TV-77Z90B 4.999 € 07.2025 TV-65Z90B 2.899 € 07.2025 TV-55Z90B 2.199 € 07.2025 TV-48Z90B 1.799 € 07.2025 TV-42Z90B 1.699 € 07.2025 TV-65Z80B 1.899 € 09.2025 TV-55Z80B 1.449 € 09.2025 TV-48Z80B 1.299 € 08.2025

LCD-modellen