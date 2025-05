De body

Het camerahuis is aanmerkelijk kleiner en lichter dan de I-versie: 134 x 102 x 92 mm en een gewicht van 795 gram. Dat scheelt echt een slok op een borrel bij het langdurig uit de hand opnemen en/of er mee rondlopen. De body van een aluminiumlegering is robuust van bouw, stof- en spatwater dicht plus vorstbestendig. Dit camerahuis lijkt wat de stijl betreft veel meer op dat van de S5II dan op de body van de S1R. De handgrip is ten opzichte van zijn voorganger een comfortabel stukje dieper geworden. Om de ontspanknop zit het besturingswiel. Er is een on board ventilator met twee kleine uitvoeropeningen. Daardoor zal deze systeemcamera ook bij 8K niet snel warmlopen. Het ventilatiegedruis valt nauwelijks te horen.

Met drie grote bedieningsknoppen en enkele functietoetsen aan de bovenzijde beheers je als gebruiker de meeste camerafuncties. Links voor onder zit een extra rode recordknop voor video. Handig is een gecombineerde Stills / Movie/ Slow & Quick -schakelaar onder de drive- en mode-draaiknop. De toetsknoppen voor de witbalans, ISO en belichtingscompensatie zitten comfortabel en logisch net boven de hoofd-ontspanknop. Er is geen instelschermpje bovenop de body meer. Daar zit nu de PSAM-draaiknop.

Er is een live HIRES 5.760K OLED zoeker van 0,78 keer vergroting aan boord. De contrastverhouding gaat tot 10.100:1 of beter. Een waar genot om qua scherpte, rust, kleur en detailweergave door te kijken. Het 7,6 cm volledig kantel- en roteerbare LCD-viewerscherm heeft een resolutie van 1.84 miljoen pixels. Heel welkom is dat er bij het uitklappen van het viewerscherm geen kabels (HDMI, USB, Audio) in de weg zitten. De resolutie is net wat lager dan bij de voorganger. Goed zichtbaar ook bij wat meer omgevingslicht. N.B. Het scherm van de betere smartphone kan de bediening voor een behoorlijk deel vervangen.

In de praktijk heel gewild heeft de Lumix S1R II twee gescheiden intuïtieve menu’s voor foto en video. Dan kan de gebruiker zich niet vergissen en verloopt het instellen een stuk soepeler.

De L-mount voorziet in een groot aantal hoogwaardige objectieven zowel van Panasonic zelf als thirdparty (Sigma, Samyang, Leica en 7artisans). Er zijn twee kaartsleuven: Eentje voor CFexpress type B en eentje voor een SD, SDHC, SDXC-kaart. Extern staat USB SSD ter beschikking.

Aanvullend op de body de nieuwe DMW-BG2 batterijgrip. Die geeft hetzelfde bedieningsgevoel als de gebruiker de body verticaal houdt. Je kunt de batterij in de grip verwisselen terwijl de camera is ingeschakeld. Bovendien ondersteunt de grip de stroomvoorziening van de camera wanneer er opnames worden gemaakt in bepaalde uitgebreide modi. Het gebruikte accutype is de 15.8Wh DMW-BLK22. Tot slot aansluitingen voor HDMI, USB, hoofdtelefoon, 3.5 jack microfoon en een slimme accessoireschoen.