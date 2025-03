De Primare-set

In een van de hifi-studio’s bij iEar’ in Tilburg, dealer van Primare, had vestigingsmanager Ron Geurts een Zweedse set klaargezet in een audiorack, te midden van apparatuur van andere merken. Wat direct opvalt is de strakheid en eenvoud van Primare ten opzichte van de andere apparaten en de bescheiden afmetingen. Allereerst de PRE35 voorversterker, in dit geval voorzien van de optionele Prisma-uitvoering, dus met de ingebouwde dac-module DM36 en de streamer-module SM35.

Deze werd gecombineerd met de A35.2 eindversterker die een ongelofelijke krachtpatser bleek: maar liefst 200 watt per kanaal bij 8 ohm en overbrugbaar tot 800 watt in mono. Dit duo was uitgevoerd in een erg mooie titanium kleur. Naar het gevoel van Ron en mij toch vrijwel zilver van kleur. Ron gaf aan dat je feitelijk met deze twee apparaten al een geweldige startset hebt. Je kunt streamen, zowel via netwerk als wifi, alleen nog twee speakers er bij.

Daarnaast stond de CD35 opgesteld, in een zwarte uitvoering. Een cd-speler, voorzien van de bekende acht-kanaals ESS Sabre ES9028PRO chips, met een gebalanceerde output en een betrouwbare TEAC-drive. De cd-lade gaat vertrouwenwekkend degelijk open en dicht. Als je deze cd-speler in Prisma-uitvoering bestelt, zit er ook een streamer in met alle benodigde connectiviteit.