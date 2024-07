Review: Hisense 65U8NQ (U8N-serie) miniled lcd-televisie

Hisense 65U8NQ - Gebruiksgemak en smart tv

Hisense blijft bij VIDAA OS, en de huidige versie VIDAA 7.6 lijkt op een paar minuscule cosmetische aanpassingen niet te verschillen van wat we vorig jaar zagen. Het smart tv-systeem is bijzonder vlot en navigeert werkelijk supersnel. Wie dat wenst kan verschillende gebruikersprofielen hanteren, maar het is wel degelijk optioneel. Tijdens de installatie maak je gebruik van de VIDAA-app of de afstandsbediening. Beide opties werkten prima, maar zoals ondertussen gebruikelijk bij de meeste merken is het net wat handiger om de smartphone-app te gebruiken. Die app kan daarna ook dienstdoen als afstandsbediening, en is bovendien een snelle manier om apps te lanceren of media van je telefoon op het tv-scherm te zetten.

Links aan de zijkant vind je vijf functies: het eventueel ingelogde profiel, de zoekfunctie, meldingen, ingangen en instellingen. De bovenste helft van het Home-scherm blijft voorbehouden voor een carrousel van gesponsorde content, zowel voor films of series als VIDAA-functies. Centraal in beeld staat een rij van maximaal vijfentwintig apps, waarvan er twaalf zichtbaar zijn. Voor de andere apps moet je naar rechts scrollen. Onderaan wordt trending content getoond. Wanneer je naar beneden scrolt, schuiven de apps naar boven. Zodra je er een selecteert, verschijnen er aanbevelingen indien de app die beschikbaar maakt. Verder naar onder vind je nog een heel reeks rijen met aanbevelingen, per app gesorteerd.

Het menu voor de ingangen en instellingen zijn ook grotendeels ongewijzigd. De instellingen zijn goed georganiseerd, in de beeldinstellingen zien we een nieuwe logische organisatie van de talrijke functies.