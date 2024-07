Alles dat je moet weten over Hisense VIDAA U 2024 (versie 7.6)

Installatie

Net zoals bijna alle andere merken kan je een Hisense tv installeren met de afstandsbediening op de tv, of via een smartphone-app, in dit geval de VIDAA-app. Scan de QR-code op het scherm om te starten, vervolgens vindt de app automatisch de in te stellen tv. Op ons Android-toestel konden we helaas niet verder met de installatie omdat we geen verbinding konden maken met de tv.

Op een iPhone verliep dat wel probleemloos. Wat je ook kiest, de installatie is eenvoudig. Via de VIDAA-app is het uiteraard gemakkelijker om in te loggen op je WiFi-netwerk en eventueel een VIDAA-account in te stellen.

De VIDAA-app kan na installatie ook perfect dienen als afstandsbediening. Dan lukte het wel om de tv te verbinden met onze Android-phone. Je start er met een klik streaming-apps mee, en via de Media-tab stuur je lokale fotos, muziek of video’s van je smartphone naar de tv.

De zoekfunctie is erg handig vermits ze resultaten toont uit verschillende streamingdiensten. Een volledige zoekfunctie die alle diensten overspant, blijft helaas een utopie (ook bij andere smart tv-systemen).

De software remote heeft een prima layout, en biedt alle gebruikelijke opties, inclusief een toetsenbord dat het intypen van tekst op je tv aanzienlijk vereenvoudigt.