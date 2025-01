Sigma biedt onder de DN Contemporary-vlag een aantal uitstekende lichtsterke objectieven. De hier geteste 30 mm maakt deel uit van een drietal lichtsterke F 1.4 objectieven waaronder de beide andere 16 mm en 56 mm-nodellen. Zij zijn in diverse vattingen (Sony E Nexus, FUJIFILM X, Canon EF-M, Nikon Zen Panasonic/Olympus MFT) leverbaar maar wij keken naar de 30 mm versies voor APS-C en MFT.

Algemeen

De Sigma 30 mm F 1.4 DC DN Contemporaray is lekker compact gebouwd, licht van gewicht en gezien de uitstekende prestaties ronduit vriendelijk geprijsd. Bij de APS-C-modellen is de brandpuntsafstand vergeleken met 35 mm kleinbeeld 45 mm. Oftewel de al oude standaardlens voor foto en video geschikt voor een groot aantal onderwerpen. Bij MFT wordt dat 60 mm een korte telelens meer geschikt voor close-ups en portretten dan overzichten.

De stevige vatting van versterkt kunststof met een metalen lensvatting is spatwater- en stofdicht. Het objectief meet 73 x 65 mm en weegt 265 gram. N.B. Die voor FUJIFILM en Nikon zijn iets zwaarder. Er is een lekker grote scherpstelring die gaat tot 30 cm minimale afstand (vergroting 0,14x). Er is geen optische beeldstabilisatie ingebouwd, Dat zal de camerabody met IBIS voor zijn rekening moeten nemen. En de filtermaat is 52 mm. De ingebouwde stappenmotor stelt accuraat scherp en werkt vrijwel geruisloos. Heel interessant voor video. De focuseerring reageert bij handmatige scherpstelling intuïtief en soepel. Een goede zonnekap wordt meegeleverd.

Optische prestaties

De optische prestaties zijn uitstekend. Al bij F1.4 een hoogwaardige centrumscherpte met net iets zwakkere hoeken. Al bij een stop diafragmeren is alles haarscherp. Bij F.4 kan je al bij zwak licht foto/videograferen en de Bokeh met het negenbladige ronde diafragma is om te zoenen. De optische constructie van asferische, hoog-refractieve en dubbelzijdige asferische lenselementen zorgt voor minimale objectieffouten. Slechts minieme vervorming en aberraties zijn zichtbaar. Het gaat om 9 glaselementen in zeven groepen. De sigmacoating onderdrukt ongewenste reflecties. Wij zien maar zelden zo’n hoge optische kwaliteit in de prijsklasse van rond de € 350,-. In de praktijk zijn er weinig verschillen tussen de APS-C-en MFT-uitvoering. Behalve het uiteindelijke brandpunt natuurlijk.

Conclusie

Een uitstekende primelens met een hoge lichtsterkte van F1.4. Bij APS-C heeft dit objectief weinig concurrentie qua prijs en prestaties. Bij MFT is er meer keuze.

Prijzen & Info

Sigma 30 mm F/1.4 DC DN Contemporary € 349,-