Cameranu Utrecht: De klantreis bij een Flagshipstore

De gerichte klantreis

Als eerste de klant die al een vast omlijnd of goed idee heeft van de aan te schaffen foto- of videoapparatuur. Tim Portharst en zijn collega Stijn van Merkestein zeggen dat zo’n 70% van de klanten in deze categorie valt. Even afgezien van meteen een bestelde order inpakken en wegwezen (uiteraard met welkom en eventueel een drankje), gaat er bij de gerichte aankoopwens direct een aangename vorm van verdieping in werking. Dit al naar gelang de wens van bezoeker op diens reis middels het onderzoeken van de behoefte van de klant in kwestie.

“Wij beginnen met het onderzoeken van de behoefte(n) van onze klant zeggen Tim en Stijn. Welk type video- of fotografie beoefent onze klant? En op welk niveau en onder welke omstandigheden tijdens de opname? Daarnaast uiteraard de daarbij behorende kwaliteit van beeld en geluid.

De volgende stap vormt het exploreren van de aanwezige kennis en praktische ervaring van de klant. Welk systeem past dan bij hem of haar op basis van het niveau, inzicht en ergonomie?

Het beschikbare budget wordt in stap 3 vanzelfsprekend niet vergeten. Wij wijzen tevens op de cashbacks en actiekortingen.”

Wordt er wel eens een camera afgeraden of een voordeliger model geadviseerd? “Jazeker. Wij zijn daar heel eerlijk in. Als het foto/videosysteem niet past of feitelijk te duur is raden wij van Cameranu dat gewoon af. Dat waardeert de klant best goed. Lastig is het als anderen vooraf al advies hebben gegeven en de klant daarin is meegegaan. Natuurlijk zal een vakfotograaf hoogstaande apparatuur aanraden. Maar daar heeft de gewone hobbyfotograaf dikwijls gewoon teveel aan. Het is geen vakbroeder maar iemand die lekker op zijn of haar niveau foto’s wil maken.”