LG kondigt verbeterde oled tv’s en QNED tv’s voor 2022 aan

2022 oled tv's

LG vernieuwt dit jaar zijn complete oled tv line-up, maar de OLED EX-technologie waar het bedrijf zelf eind vorig jaar nog over sprak zien we vooralsnog niet terug. Wel zien we de OLED Evo-technologie, die we nog kennen van de G1-serie van vorig jaar, terug. Deze technologie is dit jaar niet alleen op de G-serie maar ook op de C-serie terug te vinden.

De OLED Evo technologie in zowel de G2- en C2-series levert volgens LG een hogere helderheid. Aangedreven door LG’s nieuwe α (Alpha) 9 Gen 5 processor stelt de Brightness Booster-technologie van LG de G2-serie tv’s in staat om nog meer helderheid te leveren door verbeterde warmteafvoer en een geavanceerd algoritme. Of dit ook daadwerkelijk voor een betere beeldkwaliteit zal zorgen moet onze review uitwijzen.

LG’s 2022 G2-serie introduceert een nieuw 83-inch model en ’s werelds eerste 97-inch OLED-model als aanvulling op de 55-, 65- en 77-inch tv’s die al in de line-up zitten. Net zoals vorig jaar heeft de G2-serie een flush-to-the-wall Gallery Design. LG’s C2-serie biedt de meest diverse selectie schermformaten met in totaal zes voor 2022: naast de kleine 42-inch versie komt er een 48-, 55-, 65-, 77- en 83-inch variant van op de markt.

De nieuwste oled tv’s van LG zijn voorzien van volledige HDR-ondersteuning (Dolby Vision, HDR10 en HLG), zijn uitgerust met Dolby Atmos-ondersteuning, bieden de Filmmaker Mode en beschikken over HDMI 2.1-poorten. Ook komen de tv’s met ondersteuning voor Nvidia GeForce Now en Google Stadia. Nieuw voor 2022 is dat gebruikers gamespecifieke features en display presets kunnen selecteren en switchen vanuit het Game Optimizer-menu van de tv. Het Game Optimizer-menu biedt snelle toegang tot de nieuwe Dark Room Mode, die de schermhelderheid aanpast voor een betere game-ervaring in het donker. Instellingen voor G-SYNC Compatible, FreeSync Premium en variabele vernieuwingsfrequentie (VRR) zijn toegankelijk via Game Optimizer. Bovendien is er een nieuwe sportmodus toegevoegd aan presets voor first-person shooter-, role-playing- en real-time strategiespellen, die meer details leveren voor een realistische game-ervaring.