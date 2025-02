Review: Dyson WashG1 elektrische dweil

Hoe werkt de WashG1?

Je zou wellicht zeggen dat de Dyson WashG1 een simpele elektrische dweil is met borstels die over de grond rollen met water dat ingespoten en afgezogen wordt. Toch komt er wat meer bij kijken dan dat. De twee afzonderlijk aangedreven borstels draaien in tegengestelde richting aan elkaar, terwijl een pomp met pulsmodulatie het water gelijkmatig verdeelt over 26 hydratatiepunten, over de volledige breedte van elke borstel. Elke borstel bestaat uit een absorberende microvezel, met 64.800 vezels per cm2. Deze combinatie van microvezels met hoge dichtheid en consistente toepassing van schoon water zorgt ervoor dat gemorste vloeistoffen worden geabsorbeerd, terwijl droog vuil, afval, ingedroogde vlekken en haar worden omhuld door miljoenen vezels. Door twee borstels aan de voor- en achterkant van de machine te plaatsen, kan je langere tijd op de vlek blijven staan bij elke beweging, voor krachtige en snelle vlekverwijdering.

De scheidingstechnologie verdeelt vuil en vies water bij de bron, voor een hygiënische verwijdering zonder aanraking. Vuil water wordt uit de borstels gehaald door middel van extractieplaten, terwijl secundaire borstelstangen met nylon borstelharen vuil van de microvezelborstels verwijderen en het rechtstreeks in een verwijderbare vuilbak gooien. De vuilbak is ontworpen met een maaswijdte van 500 micron om vuil water van het grote vuil te scheiden. Aangedreven door een extractiepomp wordt het vuile water onmiddellijk opgevangen in een vuilwatertank met een inhoud van 0,8 liter, zonder dat er groot vuil door de machine kan stromen. Door het vuil in de kop van de machine te houden en het vuile water in een aparte tank, is een hygiënische afvoer mogelijk. Ook is de WashG1 ontworpen zonder scherpe interne oppervlakken of spleten, om de ophoping van vuil in de machine te helpen verminderen.

De Dyson WashG1 is ontworpen met hydratatiecontrole tijdens gebruik, waardoor je het vereiste hydratatieniveau kunnen selecteren op basis van het type vuil, de vloer of persoonlijke voorkeur. Een aparte boost-modusknop zuivert elke borstel met de maximale hoeveelheid hydratatie wanneer hij wordt ingedrukt, voor het verwijderen van hardnekkig vuil en opgedroogde vlekken.