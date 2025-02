Dreame H15 Pro is een nieuwe steelstofzuiger met dweilfunctie

We kregen al een kijkje in de keuken bij Dreame tijdens de CES 2025 waar het merk de H15 Pro voor het eerst liet zien. Eerder nog hebben we de vorige versie, de H14 Pro, kunnen reviewen. Dit keer is er dus een opvolger. Het principe is nog altijd hetzelfde. Het is een steelstofzuiger voor droog en nat gebruik. De grootste vernieuwing lijkt de intelligente robotarm GapFree AI DescendReach te zijn. Deze slimme technologie elimineert de gebruikelijke twee centimeter tussenruimte bij randen waar traditionele stofzuigers niet bij kunnen, waardoor volgens Dreame een grondige reiniging tot in de kleinste hoeken wordt gegarandeerd. Waar traditionele stofzuigers vaak een rand van twee centimeter onbereikbaar laten, reinigt de H15 Pro dankzij deze slimme technologie probleemloos tot in de kleinste hoekjes. Samen met het Triple-Edge reinigingssysteem en de dubbele zijborstels garandeert het merk een vlekkeloze reiniging langs muren en in hoeken zonder waterstrepen achter te laten.

De Dreame H15 Pro beschikt over een zuigkracht van 21.000 Pa en een kantelhoek van 180 graden. Je kan dit model, net als de voorganger, dus volledig plat op de grond leggen om onder kasten of de bank schoon te maken (14 centimeter). Water wordt verwarmd tot 100 graden voor een diepe reiniging terwijl het thuisstation de dweil snel weer droogt maakt. De steelstofzuiger met dweilfunctie kan 60 minuten werken in de stille modus. Dit is volgens het merk genoeg voor een ruimte tot 400 vierkante meter. GlideWheel zorgt voor een gemotoriseerde beweging voor optimale wendbaarheid wat minder moeite kost voor de gebruiker.

Prijs en beschikbaarheid

De Dreame H15 Pro is nu verkrijgbaar voor 699 euro. De komende week is de speciale introductieprijs 599 euro.