Nieuwe uitgave: Music Emotion juli 2024

NAD M66 – Eindbaas voor tweakers

Bepaalde mensen waren al heel lang op de M66 van NAD aan het wachten. Deze voorversterker met streaming en DAC is immers de ontbrekende aanvulling bij de bejubelde M23-eindtrap die al twee jaar op de markt is. Bovendien pakt de M66 uit met een primeur: het is het eerste stereoproduct met Dirac Live Bass Control en ondersteuning voor vier subwoofers. ‘Vier subs? Waarom?’

Marantz MODEL M1 – Sonos Amp-uitdager van Marantz

Wie bij Marantz denkt aan vintageversterkers met VU-meters of de modern-nostalgische toestellen zoals de MODEL 30, zal opkijken bij de nieuwe MODEL M1. Dit compacte toestel is uitgerust met de Marantz-sound, HDMI ARC en het HEOS-platform. Is dat genoeg om te concurreren met de Sonos Amp?

Magico M7 – De weg naar natuurlijke weergave

Magico timmert de laatste tijd stevig aan de weg. Het bedrijf is gewoon een innovatief hi-tech ontwikkelingscentrum. Ze zoeken de grens op van wat momenteel met materialen en constructies mogelijk is. Die state-of-the-art positie geldt altijd maar voor een beperkte tijd, hoewel veel moderne luidsprekers nog steeds niet het niveau hebben dat Magico al twintig jaar geleden introduceerde. Er is altijd weer iets nieuws en dat vertaalt zich over enkele jaren weer in nog betere Magicoís. Voor nu zal het niet veel moeite kosten om samen te leven met de nieuwe M7.

Sennheiser ACCENTUM True Wireless – Een winnaar

Klein maar fijn zou het motto kunnen zijn van deze recensie. Het gaat namelijk om de nieuwe Sennheiser ACCENTUM True Wireless in ear oordopjes. Klein is een vaststaand feit, fijn is nog even afwachten maar Sennheiser kennende zal dit ook vast het geval zijn. Het is een verademing om een keer niet met grote dozen te hoeven slepen en de referentie set te verbouwen. Een setje ACCENTUM True Wireless past net niet door de brievenbus maar veel scheelt het niet.

Siltech Royal Single Crown kabelserie – De maatstaf voorbij

Audiokabels, ze zijn er te kust en te keur en in alle soorten, maten en prijsklassen. Maar wat maakt nu een kabel exceptioneel en hoe slagen de beste fabrikanten erin om deze transporteurs van ons precaire muzieksignaal, alsmaar beter te krijgen. Twee van de marktleiders in het high-end kabelsegment zijn ongetwijfeld Siltech en zustermerk Crystal Cable. Beide worden vervaardigd door IAH, wat staat voor International Audio Holding en is gesitueerd in Elst. In deel 1 heb ik een uitgebreid fabrieksbezoek afgelegd en daarbij de nodige ontwerpinzichten verkregen. In dit tweede deel mag ik mij ongegeneerd gaan laven aan ÈÈn van de beste en ook nog eens visueel bijzonder aantrekkelijke high-end kabelseries van dit moment, de Siltech Royal Single Crown. Als spannende kers op de taart sluit ik de luisterindrukken tenslotte af met een regelrecht treffen tussen Siltech en Crystal Cable.

EverSolo DMP-A8 – Streamer met veel functies en Android-apps

De audiowereld is allesbehalve immuun voor hypes. Zo is er recentelijk veel te doen over de producten van EverSolo. Vooral hun DMP-A8, een DAC-streamer-voorversterker met een flexibele architectuur en waanzinnig veel mogelijkheden, oogst veel bijval. Maar is al dat gejubel terecht?

MartinLogan Motion Foundation F1 – Een prachtig luidsprekersysteem

Met de Foundation F1 introduceert MartinLogan een fraai ogende hifi-luidspreker in zijn op vele vlakken toegankelijke Foundation-lijn. Deze luidsprekerlijn vormt een perfecte basis voor hifi- of homecinema-toepassing en zal dankzij het kleine prijskaartje vooral een grote groep film- en muziekliefhebbers aanspreken. Dat deze MartinLogan Foundation F1 over speciale kwaliteiten beschikt ervaar ik tijdens een gezellig bezoek aan D&M in het Belgische Oudenaarde.

Primare SP25 – Even flexibel als verfijnd

Vorig jaar keerde Primare terug naar het surroundsegment met de goed ontvangen SPA25 Prisma AV-receiver. Voor wie meer flexibiliteit zoekt en prestatiegericht is, kan nu met de SP25 Prisma aan de slag. Deze 11-kanaals processor/voorversterker schuwt vele snufjes en concentreert zich op de essentie: goed geluid.

HiFi Rose RA280 – Trendsettende versterker aan een lager prijspunt

In 2020 zorgde HiFi Rose voor veel beroering met de geïntegreerde RA180-versterker. Z’n unieke steampunk-uiterlijk met veel knoppen en VU-meters maar ook de gebruikte GaN FET-technologie deed veel audiofielen kwijlen. Met de RA280 presenteert het Koreaanse merk een goedkopere versie die gek genoeg krachtiger is.

Vivid Audio & Esoteric bij iEar’ in Tilburg – Een fraaie luistersessie

Op zaterdag 25 mei woont de redactie van Music Emotion een fraaie luistersessie bij van het exotische hifimerk Esoteric en het onconventioneel ogende, maar magistraal presterende luidsprekermerk Vivid Audio. De luistersessies worden verzorgd in het Tilburgse filiaal van iEar’ en niemand anders dan Bert Bazuin laat genodigden muziek in de hoogte, breedte en diepte beleven.

Dresdner Musikfestspiele 2024 – Horizonte

Maar eerst dit. Aan het woord is Jan Vogler, intendant van de Dresdner Musikfestspiele: ‘Geacht publiek, met enthousiasme en grote verwachtingen stellen wij u op de volgende pagina’s het programma van het Dresdner Musikfestspiele 2024 onder het motto ‘HORIZONTE’ voor. Maar al te zelden lukt het ons om verder dan de horizon te kijken, waar de lucht en de aarde elkaar schijnbaar aanraken. Met hulp van onze verbeelding kunnen we veel verder kijken, de horizon voorbij en onze gedachten laten ronddwalen in het universum. Niet zelden slaagt muziek erin ons uit het dagelijks leven te halen en ons naar de open vlakte te leiden, waar de reis richting die horizon begint.’

COLUMN: Tussen Oost en West

INTERVIEW: Kennismaking met… Ledfoot

Ledfoot, alias Tim Scott McConnell, maakte onlangs een tour door Nederland. Uw auteur sprak deze in Noorwegen wonende en bekende gitarist, zanger en songwriter. Hij startte met bands als The Rockets en The Havalinas. Daarna ging hij solo, speelde in het voorprogramma van bekende artiesten en zag zijn songs gecoverd door onder andere Bruce Springsteen en Sheena Easton. Zijn handelsmerk is de 12-snarige gitaar met heel dikke snaren en hij speelt daarop met een slide en metalen fingertips. Live speelt hij nog met twee stompboxes die voor de nodige percussieve begeleiding zorgen. Die soms ruwe en donkere sound noemt hij Gothic Blues.

PRODUCTNEWS: Een Denon en OJAS samenwerking – Een frisse look voor een

60 jarige hifi evergreen

REVIEWS: Muziektips Ruud Jonker en Theo Wubbolts Diverse (sa)cd/lp-recensies

