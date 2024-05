Xiaomi lanceert Redmi Pad Pro met 12,1″-scherm

De Xiaomi Redmi Pad Pro is voorzien van een groot scherm van 12,1-inch. Het scherm op de tablet heeft een verversingssnelheid van 144Hz en een 16:10 beeldverhouding. De tablet heeft een 2.5K-resolutie van 2.560 bij 1.600 pixels, dit komt neer op 249 pixels-per-inch, wat prima te noemen is. De tablet heeft ook vier stereoluidsprekers met ondersteuning voor Dolby Atmos aan boord. Ook Dolby Vision-ondersteuning is aanwezig. De tablet is voorzien van een metalen unibody design. Optioneel kan je het Redmi Pad Pro Keyboard of de Redmi Smart Pen aanschaffen om je productiviteit een boost te geven.

Intern is de tablet voorzien van de Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2. Je kunt kiezen uit 6 GB werkgeheugen met 128 GB opslaggeheugen of een variant van 8 GB werkgeheugen met 256 GB opslaggeheugen. Het opslaggeheugen is uitbreidbaar tot 1.5 TB. De batterij heeft een flinke capaciteit van 10.000 mAh en kan met 33W bedraad worden opgeladen. Aan de voor- en achterkant van de tablet vinden we een camera van acht megapixel. De tablet draait op het Android-besturingssysteem met daaroverheen Xiaomi HyperOS. Hoeveel jaren updates je mag verwachten voor deze tablet is op dit moment nog onduidelijk.

Prijs en beschikbaarheid

De Redmi Pad Pro is binnenkort verkrijgbaar in de kleuren Gravity Gray, Mint Green en Ocean Blue. De vanafprijs is 299 euro voor de variant 6 GB + 128 GB.

