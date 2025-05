Streamingtips #22 – Captain America: Brave New World en Rick and Morty

Captain America: Brave New World (Disney+)

Het in februari verschenen avontuur van Captain America, waarin Harrison Ford verandert in een grote rode Hulk, werd niet heel goed ontvangen, maar het is en blijft een Marvel-film en die worden nu eenmaal door een grote schare aan mensen toch gekeken, al is het maar om de opbouw naar de nieuwe Avengers-films 100 procent te kunnen begrijpen. Anthony Mackie doet het fantastisch is in deze film en er is visueel veel om van te genieten: dat is genoeg om deze film een avondje aan te zetten op Disney+.