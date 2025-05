SwitchBot Lock Ultra: significante stap voorwaarts (ADV)

Meer dan alleen gezichtsherkenning

De 3D-gezichtsherkenning speelt daar een grote rol in. Met behulp van meer dan 30.000 infraroodlichtpunten genereert het systeem een tot op de millimeter nauwkeurige gezichtskaart, die zorgt voor herkenning binnen één seconde – zelfs in het donker dankzij het ingebouwde 850nm infraroodlicht. De herkenner heeft een valse herkenningsgraad van minder dan 0,0001 procent, zelfs bij wisselende stijlen of make-up, en is ontworpen om misleiding door foto’s of video’s te voorkomen. Je privacy is bovendien gewaarborgd doordat alle gegevens lokaal opgeslagen worden.

Naast gezichtsherkenning biedt de SwitchBot Lock Ultra maar liefst achttien verschillende ontgrendelingsmethoden. Dit omvat geavanceerde opties zoals semi-conductieve vingerafdrukontgrendeling, wachtwoorden (permanent, tijdelijk, eenmalig of een combinatie), NFC-tags, appbediening, spraakbesturing (via bijvoorbeeld Alexa, Google Assistant of Siri), en Auto Unlock via geofencing. Ook heb je toegang tot traditionele methoden zoals een fysieke sleutel en opties via Bluetooth, widgets, Home Sharing en de SwitchBot Remote.