EufyCam S3 Pro brengt de nacht tot leven met MaxColor Vision

De EufyCam S3 Pro is volgens Eufy de opvolger van de EufyCam S3. Nu weten we niet helemaal welk model dat is, maar we denken dat ze hiermee de EufyCam 3 bedoelen. Ze hebben namelijk vrijwel hetzelfde design en dezelfde functies. De grootste vernieuwing is de MaxColor Vision kleurentechnologie. Hiermee maak je van de nacht een heldere dag en kunnen gebruikers volgens het merk alle kleuren gedetailleerd zien, zelfs zonder LED-licht. De camera beschikt ook over een 4K-resolutie met achtvoudige zoom.

Dit is de EufyCam S3 Pro

De camera is uitgerust met een 1/1,8 inch CMOS-sensor, een diafragma van F1.0 en is een AI-gestuurde beeldsignaalprocessor (ISP). De grote en lichtsterke sensor, samen met de beeldsignaalprocessor, zorgen in de nacht voor beelden die overdag lijken te zijn opgenomen. Radartechnologie en passief infrarood beschikken verder over een geavanceerd algoritme dat menselijke bewegingen zal detecteren en valse alarmen zal verminderen. Leuk om te weten is dat er ook een usb-c-poort aanwezig is om de camera permanent van stroom te voorzien. Zo heb je ook de beschikking over 24/7-monitoring.

De camera is verder uitgerust met alle andere functies van de reguliere EufyCam 3. Denk aan een zonnepaneel bovenop, zodat je nooit meer hoeft op te laden, tweewegaudio, een 105 decibel alarm en ondersteuning voor de Homebase 3 (S380).

Prijs en beschikbaarheid

De EufyCam S3 Pro is vanaf 10 oktober in verschillende bundels verkrijgbaar. De standaardbundel met twee S3 Pro-camera’s, een HomeBase 3 (S380) en een extra XL zonnepaneel kost 649 euro. De set met drie camera’s kost 849 euro en de bundel met vier camera’s en twee zonnepanelen kost 999 euro.