Review: Anker Soundcore Space One Pro – scoort op alle vlakken

Bouwkwaliteit en comfort

Kijk snel naar de Soundcore Space One en de Soundcore Space One Pro en ze lijken identiek. Toch is dat zeker niet het geval. Kijk maar eens naar de koptelefoonband die bij het Pro-model in de oorkussens valt, terwijl de hoofdband bij het reguliere model aan de buitenkant doorloopt. De oorkussens zijn daarnaast veel dikker, de koptelefoon zit strakker om je hoofd (maar zeker niet minder comfortabel) en de gebruikte materialen zijn net wat meer premium dan bij Space One die soms toch wel een beetje teveel die plastic look-and-feel had. Ook de Space One Pro is grotendeels van plastic, maar het oogt allemaal net wat luxer. De fysieke knoppen onderaan beide oorschelpen zijn identiek bij beide modellen, maar dat werkt ook gewoon goed.

Opvallend detail en echt een minpunt van de nieuwe Soundcore Space One Pro: de draagdetectiesensor in de linker oorschelp is verdwenen. Een heel opvallende keuze, want deze detecteert of jij de koptelefoon draagt. Trek je deze van je hoofd, dan pauzeert de muziek. Dat doet de Space One Pro dus niet meer. Heel apart dat het Pro-model hiermee een functie mist ten opzichte van het reguliere model.

Je kunt de Soundcore Space One Pro volledig opvouwen tot een heel klein pakketje en deze in de meegeleverde draagzak meenemen. Over die draagzak gesproken, die is van erbarmelijke kwaliteit. Voor 199 euro mogen we toch gewoon een hardcase verwachten? Let wel, Soundcore heeft nu een tijdelijke actie op de website waarbij je de ‘Space One Pro Travel Case’ gratis meegeleverd krijgt. En die biedt wel veel meer stevigheid. Concluderend kunnen we zeggen dat de koptelefoon van een luxere afwerking is voorzien en meer comfort biedt dan het reguliere model.