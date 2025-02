Installatie en app

In de doos vind je een kleine Quick Start Guide en meer heb je ook eigenlijk niet nodig. Download de Aqara Home-app, scan de QR-code, voeg je wifi-netwerk toe en je kunt aan de slag. Het leuke is dat er gelijk twee QR-codes beschikbaar zijn (op het voetje van de camera). Wil je gelijk verbinden via Matter? Dan scan je de Matter-code. Mijn voorkeur gaat uit naar Aqara Home. Niet alleen heb je dan de meeste opties beschikbaar, ook kan je vanuit de Aqara Home-app makkelijk verbinding maken met andere platformen.

Al tijdens de installatieprocedure valt op dat het met de vertaling van de Aqara Home-app echt beter kan (en moet). Het is niet moeilijk, maar Aqara moet hier gewoon een Nederlander naar laten kijken en de vertaling niet door een vertaalmachine laten doen. Maak je een wijziging in de app en wil je dit opslaan? In plaats van opslaan gebruikt de app het woord: ‘Redden’. Dat komt natuurlijk van ‘Save’, maar dat pakt in het Nederlands niet zo goed uit. Een ander voorbeeld zijn de snelkoppelingen (Tiles) op het dashboard van de app. Aqara heeft het steevast over ‘Kaarten’ en het duurde dan ook even voordat ik doorhad wat ze bedoelden. Zo kom je nog vaker vreemde woorden tegen en dat moet echt beter. Je moet hier en daar even nadenken wat ze precies bedoelen, maar echt beperkend is de app daardoor niet. Naast de Nederlandse taal zijn veel instellingen niet vertaald en nog in het Engels, dus daar moet je even rekening mee houden.

De app zit verder goed in elkaar. Je kan merken dat Aqara continue blijft updaten en nieuwe functies toe blijft voegen. Vooral de automatiseringsopties vallen ten positieve op. De mogelijkheden zijn eindeloos, ook bij deze camera. Je kiest uit het maken van scenes of automatiseringen via het Als-dan-principe. Als trigger kies je bijvoorbeeld tijd, het weer, je alarmsysteem of sensoren die iets opmerken, een locatie, spraakassistent, signaal of een andere automatisering die weer een nieuwe automatisering start. Het gaat doordoor best diep en dat kunnen we alleen maar prijzen. Ook de omgeving van de camera zelf ziet er prima uit. Je hebt vanuit het thuisscherm van de camera op het bovenste deel de liveview in beeld met daaronder handige snelkoppelingen om bepaalde detectiemodes in- of uit te schakelen, de schijnwerper te activeren of je album met opnames te bekijken. Het leuke is dat iedere detectiemode weer eigen instelbare opties heeft. Je kunt dus voor gezichtsherkenning of voertuigherkenning hele andere dingen instellen dan voor persoonsdetectie of dierdetectie. Je hebt echt veel opties tot je beschikking zonder dat het een warboel wordt. Alles is makkelijk bereikbaar en duidelijk, afgezien van de vertaling dan.

Tot slot moeten we de tijdlijn echt even benoemen voor het terugkijken van de opnames. Deze werkt zo ontzettend snel en makkelijk en vooral erg soepel. Je scrolt door je opnames heen alsof het niets is en kunt daardoor zeer overzichtelijk terugvinden wat je zoekt.