Review: System Audio Signature 5 – Klinkt niet als een kleintje

Klinkt niet als een kleintje

Bij de eerste kennismaking op de eerder vermelde shows maakten de Signature 5’s indruk met hoe ze echt veel dieper klonken dan de meeste andere kleinere speakers. Maar de System Audio’s bezitten een fijnere kant, waardoor ze naast bonkende techno ook de spaarzame pianonoten bij het gezang van Regina Spector op ‘Songs’ met body maar ook voldoende nuance weergeven. Tijdens de dartele klavierwerk op ‘Lacrimosa’ was het hierdoor makkelijk inbeelden dat de Russisch-Amerikaanse zangeres te keer ging achter haar geliefde Steinway & Sons. Maar het is vooral haar gezang dat meeslepend uit deze speakers rolde, incluis merkbaar haar ademhaling en keelklanken. Als je dat merkt, dan heb je meteen een positieve indruk van een speaker, want dit zijn details die op een gecomprimeerde draadloze speakers vaak verloren gaan.

De dromerige grootstadsfeer van ‘Lost in Kyoto’ van technopopduo Air overbrengen deden de SA’s ook probleemloos, net vanwege de overtuigende onderlaag die ze opbouwen. Dit levert een zwoele laag op waar de zweverige klanken en akoestische gitaar mooi mee contrasteren. Dit nummer is heel bekend geworden door Sofia Coppola’s ‘Lost in Translation’, met een bijhorende soundtrack die bol staat van geweldige nummers die perfect de bevreemdende sfeer van rondlopen in Tokio oproepen. Wat hier vooral opviel was het vermogen van de Signature 5’s om dit nummer heel overheersend in de kamer te plaatsen, wat eveneens lukte bij ‘La Femme D’Argent’ op het iconische ‘Moon Safari’-album van de band. De basgitaar bij dit nummer die de leiding neemt en de nostalgische analoge synthesizer die de melodie domineert, verschenen via de SA’s in de ruimte alsof er een kleine vloerstaander stond te spelen. Indrukwekkend, de bescheiden grootte van de speaker indachtig.

De tuningkeuzes die System Audio maakt en de beperkingen van een kleine weergever zorgen wel voor een compacter geluidsbeeld. Langs een kant nog wel bijzonder ruimtelijk voor een kleine boekenplankspeaker, maar de kekke synthesizergeluiden bij het Air-nummer schieten niet door de kamer zoals we dat een tijdje terug beleefden met pakweg de Monitor Audio Gold 300 6G of de Bowers & Wilkins 702 S3 Signature. Dat zijn natuurlijk vloerstaanders met complexer designs en veel grotere voetafdrukken. Om maar te zwijgen over het prijsverschil.

Helemaal ontsnappen aan de beperkingen van een kleine speaker doen de Signature 5’s dus niet. Toch blijft het indrukwekkend wat deze mini’s kunnen, zowel als het gaat om hun basextensie als om de kwaliteit van het midden. Beide zaken zorgen ervoor dat de diepe tonen die de cello en viool een fundering bieden bij ‘On the Nature of Daylight’ van Max Richter veel aanweziger zijn dan we verwacht hadden.

Er zat bovendien karakter in hoe ze de lichte korrel weergeven in Peter Perrett’s gezang op z’n fascinerend ‘The Cleansing’-album. Geweldig, want de focus ligt hierdoor voldoende op de spitse teksten van de doorleefde ex-zanger van The Only Ones. Er was echt wat diepte present, waardoor bijvoorbeeld de gitaarsolo op ‘Secret Taliban Wife’ mooi vanaf de zijkant de vocals complimenteert. Hetzelfde viel ook te merken bij het draaien van de grungeklassieker ‘Dirt’ van Alice in Chains op vinyl via een Technics SL-1200GR2 met een AT VM750SH-element. De fijnere phaserpedaalklanken bij de aanvang van ‘Rooster’ kwamen diep en stroperig over, en zetten meteen de toon. De Signature 5’s brachten de lange intro fluweelzacht, maar – sterk – schakelen naadloos over als de powerchords en enthousiast gespeelde drumkit opduiken. Wat ruigere gitaarmuziek lusten deze kleintjes wel, wat ze zeker voor fans van het zwaardere werk heel interessant maken. Diezelfde kwaliteiten maken deze speakers ook heel geschikt bij een versterker die aan je tv hangt. Zelfs de spectaculaire momenten in een actiegedreven film als ‘The Fall Guy’ brengen de Denen best heftig, al zijn het vooral het weergaven van de dialogen en soundtrack die indruk maken.