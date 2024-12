Introductie FINAL Plus serie luidsprekers bij Music is Magic

Tijdens Dutch Audio Event 2024 kon het publiek voor het eerst kennismaken met deze elegante baanbrekende nieuwe luidsprekers. Unaniem prees men de geluidskwaliteit en de prijs / prestatie-verhouding.

Om ook u de verbeteringen te laten horen, organiseert FINAL dealer Music Is Magic in Den Haag in samenwerking met importeur Mafico en de fabrikant zelf een avond en dag met muziek, heerlijke hapjes en gezelligheid rondom de nieuwe prachtige nieuwe ‘Plus’ luidsprekers.

Vrijdagavond 20 december

Tijdens een feestelijke avond nodigen wij vanaf 19:00 uur uur pers en dealers uit om kennis te maken met de nieuwe luidsprekers van Final. Op inschrijving zijn hier ook consumenten welkom. Geef door als je aanwezig wilt zijn bij dit event.

Programma

18:00 – 19:00: Indisch buffet

19:00 – 19:30: Inloop

19:30 – 21:30: Introductie door FINAL / Music Is Magic en demonstraties

21:30 – 22:00: Hapje / drankje

Zaterdag 21 december

Tijdens deze dag is het mogelijk om zonder inschrijving langs te komen en te luisteren naar mooie muziek en te genieten van heerlijke hapjes.