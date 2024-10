Review: Meridian Ellipse – Compact en propvol spitstechnologie

Een moderne look

De gestroomlijnde ovale vorm van de Ellipse doet de speaker kleiner overkomen dat het werkelijk is. Je kijkt op een voorkant die volledig uit een metalen speakergrille bestaat. De rest van de behuizing is bol en is zo goed als effen. Heel minimalistisch, een indruk die de ontwerpers expliciet nastreefden. Door de verschillende ingangen achteraan in een nis te bundelen, wordt de gestroomlijnde uitstraling behouden. Bovenaan is er een fraai touchbediening vlak geïntegreerd in het geheel.

Volgens eigen zeggen liet Meridian zich inspireren op de vorm en gevoel van een kei die je in de hand neemt. De beoogde strakheid is er zeker, van welke kant je de Ellipse ook bekijkt. Dat is niet onbelangrijk, want geparkeerd op een kastje in een grote woonkamer of op een kookeiland wordt de speaker ook wel langs andere hoeken bekeken.

Achter het luidsprekerrooster zit een kloeke 15 x 10 cm grote ‘racetrack’ woofer, aan beide zijden geflankeerd door twee 90 mm polypropyleendrivers. Deze zorgen voor middentonen en het hoog, er is geen aparte tweeter. Bij het beluisteren naar muziek bleek dat echter geen gemis. De drivers zijn full-range en leveren ook hoogdetail aan, met een zachte roll-off.