Review: Fezz Titania Evolution – Een Poolse delicatesse

Eerste kennismaking

Net op het moment dat het zomerweer omslaat in een koelere herfsttemperatuur verblijdt audio-importeur Penhold me met de Fezz Titania Evolution instapversterker zonder additionele extra’s of fabrieksmatige upgrades. Waarom ik dit zo verwoord kom ik later nog op terug. De in de kleur Evergreen geanodiseerde Fezz Titania Evolution is in meerdere kleuren leverbaar, waarmee deze perfect past bij je eigen stijl. Is donkergroen niet je ding, de behuizing is eveneens verkrijgbaar in de kleuren Big Calm (bordeaux), Black Ice (zwart), Burning Red (rood), Moonlight (donkergrijs), Republica (wit) en Sunlight (taupe). Deze unieke kleuren voegen toe aan het design van ontwerpers Katarzyna Borkowska en Tomasz Pydo, waarmee de fabrikant zelfs de Red Dot Design Award 2023 heeft ontvangen.

De 21 kilogram zware Titania Evolution heeft afmetingen van 42 centimeter breed, 38 centimeter diep en 20 centimeter hoog. De versterker heeft geen luxe features om over op te scheppen. Misschien wel over de luxe kleurstelling, want de zeven beschikbare kleuren maken deze versterker beslist uniek. Deze ter review ontvangen versterker is volledig analoog uitgevoerd, heeft enkel een bronkeuzeschakelaar en een motorgestuurde volumeknop. De enige switch om hem aan te schakelen leeft op de achterzijde. De meegeleverde afstandsbediening voorziet in de enige vorm van luxe, maar is wat enthousiast met het opvoeren van het volume en ik laat deze tijdens de reviewperiode onaangeroerd liggen. Het is goed te melden dat je er ook voor kunt kiezen om af te zien van de meegeleverde remote indien je deze toch niet zult gebruiken. Dan wordt het investeringsbedrag met 199 euro verminderd. Wat geen overbodige luxe is, is de meegeleverde beschermkap om over de buizen te monteren. Hiermee zal je trouwe huiskat niet achteloos op de versterker gaan liggen, op zoek naar een warm plekje, waarna ze zich in al haar onwetendheid een viertal gaten in haar vachtje brandt. De Titania produceert namelijk een indrukwekkende hoeveelheid warmte.

De buizen in de Titania Evolution zijn in push-pull configuratie geschakeld. Hiermee leveren de vier KT88-buizen een klasse AB-uitgangsvermogen van tweemaal 45 watt. De uitgangsimpedantie is vier of acht ohm. De versterker is hierbij voorzien van gescheiden luidsprekerterminals voor de betreffende impedantie van je eigen luidsprekers. De voorversterking wordt gedaan door twee ECC83 (12AX7) buisjes die tevens functioneren als drivers voor de vermogensbuizen. De slimme biasregeling geschiedt automatisch en gaat er een buis stuk, dan schakelt de versterker in enkele milliseconden uit om de luidsprekers te beschermen. De controleleds geven hierbij aan welke buis de fout veroorzaakt, zodat je deze zelf kunt vervangen. Het nominaal opgenomen vermogen bedraagt 225 watt, de harmonische vervorming is kleiner dan 0,2% en het frequentiebereik loopt van 18 Hz tot 103 kHz. Niet gek voor een buizenversterker in deze prijsklasse.