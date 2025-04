Belangrijke videospecificaties

De Sony PXW Z200 mikt op de gebruiker van hoogwaardige 4K content. Op 4K 60P staat dit op een behoorlijk hoog niveau. Meer dan voldoende voor menig documentaire- nieuws- of filmmaker. Slow motion op 120 fps mag gezien worden en is slechts licht (23%) gecropped. Bij 30P 4 maal en op 24P 5 maal slow motion. In FHD haal je 240 beelden per seconde. De Cinema Line van Sony wordt bij de PXW-Z200 goed gecovered door S-Cinetone en 709toon.

AutoFocus is een van de paradepaardjes van Sony. Zo ook bij deze camcorder met AI-ondersteunde hybride AF. De persoonsherkenning en realtime tracking staan op hoog niveau.

Het elektronische variabele ND-filter kwijt zich bijzonder goed van zijn taak. Je kunt het prima aan de automaat overlaten. Volgt snelle overgangen tussen licht en donker e.o. op de voet. Desgewenst ook op de hand van 1/4 tot 1/128 ND.

De Bionz XR processor zorgt mede voor de razendsnelle AF, tracking, ook tracking van de witbalans en de excellente beeldverwerking. Oversampling vindt plaats in 5K. Deze resolutie wordt omgezet in een master 4K-formaat van 4K (3840 x 2160) 60p. De Auto Trace Witbalans (ATW) is gewoon uit de kunst. Zelfs personen in de schaduw worden netjes bijgetrokken in de juiste kleur.

Voor opname zijn beschikbaar: AVC (MXF) XAVC S-I 10-bit 4:2:2 recording op 4K (QFHD) met Intra-Frame H.264. XAVC HS-L (H.265) en XAVC S-L (H.264) met keuze uit 4:2:2 of 4:2:0 met Long GOP. Wie lang achter elkaar wil opnemen en/of opslagruimte sparen is er XAVC HS Proxy recording tot maximaal 16 Mbps. Er zijn een CFexpress type A en een SDXC kaartslot beschikbaar. Multiformat recording is mogelijk.

Auto framing is een welkome mogelijkheid. Hierbij houdt de PXW-Z200 een AI gedetecteerd menselijk persoon automatisch prominent in het beeldkader. Zo hoef je als cameraman niet steeds de belangrijke persoon opnieuw uit te kaderen. Handig bij onder andere interviews. Er zijn tijdcode (TC) in/output en het uitzending-vriendelijke XAVC (MXF)-formaat aan boord.

Er zijn twee recordknoppen. Eentje achterop en eentje bovenop de body. Bovenop zitten ook de knoppen voor het bedienen van de viewer en een aantal menu’s. De standaard BP-U35 accu draait 90 minuten lang mee. Zwaardere typen halen tot vele uren.