Anker brengt Soundcore Liberty 5- en Aeroclip-oortjes op de markt

De Liberty 5 is de opvolger van de Soundcore Liberty 4 die we in 2023 getest hebben. Ze zijn uitgerust met ANC 3.0-technologie (Active Noise Cancellation) en moet stemmen nog effectiever onderdrukken door een speciaal ontworpen akoestische kamer. Zo moet je volgens het merk rust ervaren in alle omgevingen, zoals drukke winkelstraten of op kantoor.

De Soundcore Liberty 5 beschikt over Dolby Audio en Hi-Res Audio met ondersteuning voor LDAC. Je kunt tot 12 uur luisteren op een enkele lading (8 uur met ANC aan) en de meegeleverde oplaadcase zorgt tot 48 uur muziek.

Dit is de Soundcore Aeroclip

De AeroClip is een nieuw product in het assortiment en is een zogenaamde open-ear. De AeroClip heeft een flexibele connector met open ring waarmee gebruikers de oortjes eenvoudig vast kunnen klikken op het kraakbeen rond het oor. Het ontwerp biedt een comfortabele pasvorm, dat stevig op zijn plaats blijft dankzij de geïntegreerde titaniumdraad in de connector. Gebruikers met kleinere oren kunnen extra ear grips eraan vastmaken voor een stevigere pasvorm. Je kunt deze dus dragen tijdens het sporten en blijft ook op de hoogte van omgevingsgeluid. Dat is wel zo veilig.

Ze zijn voorzien van een 12 mm driver met titaniumcoating voor een helder en krachtig geluid. Full-Surface Tap Control zorgt voor de bediening. Ze zijn IPX4-gecertificeerd en kunnen dus gedeeltelijk tegen vochtige omstandigheden. Je hebt 8 uur speeltijd en samen met de oplaadcase kom je op 32 uur uit. Tien minuten opladen zorgt voor 3 uur muziek.

Prijs en beschikbaarheid

De Soundcore Liberty 5 is vanaf vandaag beschikbaar in vier kleuren: Cloud White, Ink Black, Ocean Blue en Peach Pink, voor 99,99 euro. De Soundcore AeroClip is vanaf nu beschikbaar in de kleuren Midnight, Champagne Mist en Rosy Brown voor 129,99 euro.