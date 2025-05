Marshall introduceert Heston 120 Dolby Atmos-soundbar

De Heston 120 onderscheidt zich door een 5.1.2 luidsprekerconfiguratie, wat betekent dat er vijf kanalen voor de horizontale geluidsweergave zijn, één subwooferkanaal en twee omhooggerichte kanalen voor hoogte-effecten. Dit wordt gerealiseerd door een totaal van elf drivers: vijf full-range drivers, twee tweeters, twee mid-woofers en twee subwooferunits. Deze worden elk aangestuurd door een Klasse D-versterker, resulterend in een piekvermogen van 150W.

Een belangrijk kenmerk van de Heston 120 is de ondersteuning voor zowel Dolby Atmos als DTS:X. Dit is een potentiële differentiator ten opzichte van sommige concurrenten, waaronder de Sonos Arc Ultra, die doorgaans alleen Dolby Atmos ondersteuning biedt.

Op het gebied van connectiviteit is de Heston 120 uitgerust met HDMI eARC, essentieel voor moderne tv’s. Daarnaast beschikt hij over HDMI pass-through met ondersteuning voor 4K/120Hz signalen en Dolby Vision HDR. Dit is nuttig voor gebruikers met een beperkt aantal HDMI 2.1-ingangen op hun televisie. Draadloze connectiviteit omvat Google Cast, AirPlay, Spotify en Tidal via Wi-Fi of Bluetooth. Ook zien we Bluetooth LE codec en Auracast terug.

Bediening en aanpassingsmogelijkheden zijn beschikbaar via de Marshall-app, die toegang biedt tot kanaalaanpassing, volumeregeling en EQ-instellingen. Diverse geluidsmodi (Muziek, Film, Nacht, Stem) zijn geïntegreerd. De soundbar beschikt tevens over twee ingebouwde microfoons voor een ruimtekalibratiesysteem, wat de geluidsweergave kan optimaliseren voor de specifieke luisteromgeving.

Met een introductieprijs van zo’n €1050 positioneert de Heston 120 zich in het hogere segment van de soundbar-markt, waar onder meer de Sonos Arc Ultra en de Sony Theatre Bar 9 zich ook in bevinden. Marshall heeft aangegeven dat de Heston 120 de eerste is in een bredere reeks thuisbioscoopproducten, met plannen voor een eventuele Heston 60 (een kleiner soundbarmodel) en de Heston Sub 200 (een optionele subwoofer).