Review: JBL Live Buds 3 vs. Jabra Elite 10 Gen 2

JBL Live Buds 3 versus Jabra Elite 10 Gen 2

JBL brengt de slimme oplaadcase met display van de JBL Tour Pro 2 naar de goedkopere Live-serie met de JBL Live Buds 3. De oortjes beschikken over een 10mm dynamische driver met een frequentiebereik van 20 Hz – 40 kHz, True Adaptive Noise Cancelling, draadloos opladen, ondersteuning voor Bluetooth 5.3 LE met Hi-Res Audio middels LDAC, IP55 en diverse extra mogelijkheden via de JBL Headphones-app. De JBL Live Buds 3 is onderdeel van de JBL Live TWS 3-serie. Je kunt deze oortjes in drie verschillende vormen krijgen. Wij hebben de Buds, maar je hebt ook de Beam en Flex. De Flex zijn traditionele (harde) oordoppen met steeltje. De Beam zijn steeltjes met zachte siliconen oortjes en de Buds zijn de moderne en veel kleinere oortjes die meer in je oor verdwijnen. We hebben de Beam en Flex niet getest, maar naar het schijnt zitten de Buds wel het beste in je oren en geven daarbij het beste geluid, omdat ze goed afdichten. Je kunt kiezen uit de kleuren paars, blauw, zilver en zwart. De prijs van de JBL Live TWS 3-serie bedraagt 199,99 euro.

Jabra bracht onlangs de Jabra Elite 10 Gen 2 en de Jabra Elite 8 Active Gen 2 uit. Grotendeels identiek aan de eerste generatie van vorig jaar, maar dan met een LE Audio Smart Case waarmee je een dom apparaat ‘slim’ kunt maken. Hang de oplaadcase bekabeld aan je spelcomputer, loopband in de sportschool of het in-flight entertainmentsysteem in het vliegtuig en je kunt gewoon deze draadloze oortjes gebruiken inclusief ANC. De oortjes ondersteunen verder LC3 via de oplaadcase en SBC, AAC via de oortjes zelf. Een update naar LC3 en LC3Plus voor de oortjes moet eind 2024 nog komen (daarover later meer). Jabra Advanced ANC, Natural HearThrough, zes microfoons, IP57 en een app met equalizer maakt deze oortjes helemaal af. Volgens Jabra heeft deze tweede generatie ook diverse verbeteringen aan boord met betrekking tot Dolby Audio, ANC, Natural Hearthrough en meer ten opzichte van de eerste generatie.

We zagen eigenlijk nauwelijks verschil tussen de eerste generatie en tweede generatie oortjes, dus we hebben Jabra om een reactie gevraagd. Er is gebruikgemaakt van een chipset met meer rekenkracht, aanpassingen aan de drivers en upgrades op het lagere softwareniveau. Welke chipset dat precies is wisten we niet te achterhalen, maar de eerste en tweede generatie van de Jabra Elite 10 en Elite 8 Active zijn dus weldegelijk verschillend. Daarnaast is het goed om te weten dat dit de laatste draadloze oortjes van Jabra zijn. Het merk gaat zich meer op de kantooromgeving richten, wat eigenlijk de corebusiness van het bedrijf is. Software-updates blijven echter gewoon komen.

We richten ons in deze vergelijking voornamelijk op de Jabra Elite 10 Gen 2 en laten de meer sportgeoriënteerde Jabra Elite 8 Active Gen 2 wat meer buiten beschouwing. Beide oortjes zijn qua functies identiek, alleen heeft de Elite 8 Active Gen 2 kleinere drivers (6mm i.p.v. 10 mm), geen Dolby Atmos en Dolby Head Tracking maar alleen Dolby Audio, een iets minder presterende ANC, maar zijn ze wel MIL-STD-810H-gecertificeerd en daardoor beter bestand tegen extreme omstandigheden dan de Elite 10 Gen 2. Samen met IP68 kunnen deze oortjes alles aan. De Jabra Elite 8 Active Gen 2 is vanaf juni 2024 verkrijgbaar voor 229 euro in Navy en Black en in nieuwe kleuren als Coral en Olive. De Elite 10 Gen 2 is ook vanaf deze maand verkrijgbaar in de kleuren Titanium Black, Gloss Black, Cocoa en de twee nieuwe kleuren Denim en Soft White voor 279 euro.