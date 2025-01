Oppo Enco Air 4 Pro: betaalbare oortjes met noise cancelling

De Oppo Enco Air 4 Pro zijn met 99 euro betaalbare oortjes, maar beschikken toch over diverse high-end features. Zo is daar slimme noise cancelling dankzij een drievoudige microfoon. Oppo noemt het Ultra-Wide Frequency Active Noise Cancelling met een ruisonderdrukking tot 49 dB en een breed bereik tot 4000 Hz. Ook windruis wordt hierdoor sterk verminderd. De noise cancelling is Adaptive en kan in realtime automatisch aangepast worden via een algoritme. De oortjes wegen slechts 4,4 gram per stuk.

Qua geluid beschikt de Oppo Enco Air 4 Pro over een grote driver van 12,4 mm met ondersteuning van de LHDC 5.0 bluetoothcodec en bluetooth 5.4. Hi-Res Audio-ondersteuning is dus aanwezig. De grotere drivers moeten volgens Oppo een hogere geluidskwaliteit leveren dankzij een verbeterde luchtstroom wat ook een verbeterde basprestatie teweeg moet brengen. De audioprestaties zijn overigens aanpasbaar dankzij de Enco Master Equalizer waarbij gebruikers kunnen schakelen tussen origineel geluid, basversterking of heldere zang. De batterij gaat 12 uur mee voordat je weer moet opladen in de oplaadcase. Samen met deze oplaadcase heb je tot 44 uur muziek bij je. Tien minuten opladen staat garant voor vier uur luisteren. De oortjes zijn stof- en waterbestendig dankzij IP55.

Prijs en beschikbaarheid

De nieuwe oortjes van Oppo zijn per direct verkrijgbaar voor 99 euro in de kleur Moonlight White. Kijk voor meer informatie op de website van Oppo.

