Philips lanceert OneUp elektrische dweil

Waar traditionele dweilen het vuil verspreidt omdat je herhaaldelijk in dezelfde emmer water moet spoelen biedt Philips OneUp een hygiënische oplossing. Dankzij het dubbele watertanksysteem wordt vuil water apart opgevangen, terwijl schoon water continu wordt toegevoerd. Dit systeem garandeert bij elke beweging een schoner resultaat en zorgt dat vloeren twee keer zo snel schoon worden, vergeleken bij handmatig dweilen.

Philips OneUp heeft een lichtgewicht ontwerp. Door een geïntegreerd compartiment voor schoonmaakmiddel en een dubbel watertanksysteem heb je alles wat je nodig hebt binnen handbereik. Hierdoor is een aparte emmer niet meer nodig en zijn alle dweilbehoeften gecombineerd in één elektrische dweil. De dweil is ontworpen met een 360-graden draaimechanisme dat een maximaal bereik en extra beweeglijkheid biedt.

De herbruikbare dweildoeken zijn eenvoudig te onderhouden: verwijder de pad, was het in de wasmachine en laat het aan de lucht drogen. Hierdoor kan één pad herhaaldelijk worden gebruikt. Bovendien behoren natte en gladde vloeren tot het verleden omdat het overtollig water opneemt en de vloer 50% sneller droogt dan met een traditionele dweil en emmer. Ook vermindert het waterverbruik tot 90% vergeleken met een klassieke dweil en emmer, terwijl bacteriën effectief tot 99% worden verwijderd.

De 3000-serie van Philips OneUp biedt draadloos gedurende 50 minuten dweilen. De 5000-serie heeft een werktijd van 70 minuten, en een bereik tot 70 m². Een LED-indicator geeft de status van de batterij weer, waardoor je op elk moment weet hoeveel lading er nog rest. Beide modellen worden geleverd met een dweilpad en een schoonmaakmiddel.

De Philips OneUp elektrische dweil heeft een adviesprijs van €109,99 voor de 3000-serie, en €159,99 voor de 5000-serie.