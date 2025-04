Thomson positioneert zich als uitdager in de tv-markt

Een nieuwe start

De presentatie stond vooral in het kader van een nieuwe start, Thomson zit volop in zijn ‘Renew Project. De focus moet liggen op nuttige innovatie zonder overbodige franjes, aantrekkelijke designs, en natuurlijk op kwaliteit en prestaties. Niet te vergeten, Thomson beoogt ook redelijk geprijsd te zijn. Een extra prijsbreker in de markt is altijd welkom. De voorbije twee jaar zette het merk vooral sterk in op de Scandinavische landen en Frankrijk. En met succes, het neemt in die landen respectievelijk de vierde en vijfde plaats in qua marktaandeel, en het is op de Europese tv-markt het snelst groeiende merk. Het heeft ook plannen voor België en Nederland.

TV line-up

De aangekondigde tv line-up is erg uitgebreid. Zo is er de Easy TV, een model dat mikt op oudere kijkers die een klassieke, eenvoudige tv-ervaring willen, met een bijhorende simpele afstandsbediening. Alle andere modellen gebruiken Google TV als onderliggend smart tv-systeem. Nog een opvallende verschijning is de QLED XS, een QLED-tv die beschikbaar naast de 32, 40 en 43 inch maten ook beschikbaar is in 24 inch. De toestellen kunnen gebruikt worden met een 12V adapter voor camping. Er zijn verschillende QLED-modellen, met formaten van 43 inch tot zelfs 100 inch op de QLED PRO. Bovenaan het aanbod vinden we een miniled-model beschjikbaar in 55, 65, en 75 inch met respectievelijk 240, 576 en 720 dimming zones, en een 55, 65 en 77 inch OLED-model. Nog een goed punt, Thomson levert drie jaar garantie op zijn tv’s. Prijzen hebben we helaas nog niet. Thomson werkt samen met Expert, Euronics, EP, Vandenborre, Fnac, Krefel en Electro depot.

De Go modellen

Omdat je soms je entertainment wil meenemen naar andere kamers heeft Thomson de Go line up voorgesteld. De Go TV is een 32 inch Android TV met ingebouwde batterij voor vier uur , HD-resolutie (1366×768, 60Hz) 200 nits piekhelderheid, 3000:1 contrast, USB, HDMI Wifi5, BT, Google Cast, Google Assistant. Zoek je meer een reuzentablet, dan is er de Go Plus, een 32 inch 4K-touchscreen dat zowel in portret als landschapsmodus bruikbaar is. Beide toestellen staan op een stand met wielen, zodat je het scherm eenvoudig naar een andere kamer rolt.

Thomson biedt ook twee compacte projectoren met Google TV aan. De Vega is draagbare (100x100x114 mm en 0,68 kg) Full HD smart projector, die 350 ANSI lumen met 350:1 contrast biedt en een 10.000 mAh batterij heeft voor 2 uur gebruik. De Sirius is een compacte (252x157x62 mm en 1,72 kg) triple laser UST-projector met 600 ANSI lumen en 1000:1 contrast, Dolby Audio en 90 min batterij. Beide projectoren zijn uitgerust met HDMI, USB, WiFi 5 en Bluetooth 5.1.

Tot slot is er nog de Go Cast 150 streaming dongle. Het is een eenvoudige dongle die je TV Google TV geeft, eenvoudig aan te sluiten op een HDMI-poort, te voorzien van stroom via de bijgeleverde adapter en te bedienen via de bijgeleverde afstandsbediening.

TiVO smart tv

Ondanks de nadrukkelijke aanwezigheid van Google TV op alle producten wil Thomson ook nog uitpakken met TiVo. Die merknaam is vooral gekend in de VS, waar het een populair aanbod Digitale Video Recorders had. Maar nu is TiVo dus ook een smart tv-systeem. Een breder aanbod is altijd interessant, het houdt de concurrenten scherp. Thomson zal rond kwartaal drie (jul-sep) met de uitrol van drie TiVo-modellen starten. We hebben nog een vraag uitstaan of die modellen ook naar België en Nederland komen, maar Nederlands is alvast ondersteund vernamen we, dus we hopen van wel.

Op het eerste gezicht lijkt de interface erg op die van Google TV. Dat is geen verrassing, we zien al langer dat alle smart tv-interfaces naar elkaar toegroeien. Concreet zie je centraal in beeld de Trending films en series. Zodra je er een selecteert verschijnt in de bovenste helft van het scherm meer informatie, en in welke diensten het beschikbaar is. Die bovenste helft van het scherm kan reclame tonen, maar het zou enkel om content aanbevelingen gaan, niet om willekeurige reclame. Onderaan het scherm staat een rij met favoriete apps die je kunt personaliseren. Scroll verder naar onder en je ziet verschillende rijen content gegroepeerd per content categorie net als bij Google TV. Bijvoorbeeld Action, Soothing Sitcoms, enzovoort. Die categorieën zijn bepaald op basis van je kijkgedrag. De interface werkte behoorlijk vlot en is erg overzichtelijk.

Tot zover geen opmerkelijke verschillen. Waar TiVo zich wel onderscheidt, is de zoekfunctie. Je kan een zoekopdracht inspreken, maar kan je je de film of acteur niet meer herinneren, dan volstaat ook een quote. Bijvoorbeeld, Life is like a box of chocolates, leidt je naar Forest Gump. Of dat goed zal werken in het Nederlands valt af te wachten, maar het is een leuke optie. De zoekfunctie geeft ook resultaten uit verschillende streamingdiensten, ook iets waar we erg naar uitkijken.

Welk soort aanbevelingen je ziet, kan je sturen over alle streamingdiensten heen. Wil je bijvoorbeeld geen anime meer zien, selecteer dan een anime-titel, geef het een duim naar beneden, en op termijn verdwijnt dat soort content uit je lijsten. Die beoordeling doe je op het niveau van TiVo en niet op het niveau van een aparte streamingdienst. TiVo kan zo de aanbevelingen die het krijgt van de streamingdiensten verder filteren op basis van jouw voorkeur. Nog een handige feature is dat je bepaalde diensten kunt uitsluiten uit de aanbevelingen. Heb je geen abonnement en ben je dat ook niet van plan, dan is het net zo handig om die dienst te verbergen.