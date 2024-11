Weinig veranderd

In vergelijking met de laatste keer dat we naar een slim slot van Switchbot keken, is er in de app eigenlijk weinig veranderd. Op de landingspagina tref je verder snelkoppelingen aan naar eventueel gekoppelde accessoires, zoals in ons geval dat toetsenbord met vingerafdrukscanner. Als je daar een keer op tapt, kun je zien hoeveel energie die nog heeft en of er een verbinding met bluetooth of wifi is. Als je iets wil aanpassen, zoals het toevoegen van een vingerafdruk of code, dan moet je ervoor zorgen dat de accessoire op één van de twee manieren verbonden is.

Nieuwe codes of vingerafdrukken toevoegen gaat ontzettend gemakkelijk. Je drukt onderin beeld op het plusteken en volgt dan de stappen op. Een code kun je delen via een berichtendienst; als je een vingerafdruk wil toevoegen, dan moet diegene fysiek aanwezig zijn om zijn of haar afdruk te registreren. Verder kunnen we het logboek waarderen, zodat we kunnen zien wie er binnenkwam. En met de noodontgrendeling kunnen we altijd binnenkomen, ook wanneer dat ogenschijnlijk niet lukt. Dat is een mooie back-up om te hebben.