Streamingtips #09 – Yellowjackets, Lockerbie en De Kluis

Married at First Sight Australie (Videoland)

Australie kent de meest bizarre seizoenen van Married at First Sight, waarin het er heel anders aan toegaan dan wij van onze eigen RTL 4-serie kennen. Maar als je van drama houdt, dan is deze variant eigenlijk nog veel beter. Is het gespeeld of niet, dat is nog steeds niet altijd helemaal zo duidelijk, maar het is wel reality-televisie pur sang. Een gloednieuw seizoen is nu op Videoland te zien waarin de getrouwden het elkaar ongetwijfeld weer enorm moeilijk gaan maken. En dan komen er ook nog experts en andere stellen bij. Een heerlijke guilty pleasure die zeker niet voor iedereen is.