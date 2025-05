Bedien het complete slimme huis met de SwitchBot Hub 3 (ADV)

Makkelijk te installeren

Een smarthomehub is vaak lastig om te installeren, maar daar is bij deze SwitchBot Hub 3 geen sprake van. Je hebt namelijk geen last van ingewikkeld gedoe en hebt geen verdere technische kennis nodig. De SwitchBot Hub 3 is ontworpen voor eenvoudige installatie met duidelijke instructies. Sluit hem aan op je Wi-Fi-netwerk, koppel je apparaten via de app en je bent klaar om te gaan. Je bent zelfs flexibel qua plaatsing en kunt de Hub 3 neerzetten of juist aan de wand hangen. Dankzij de intuïtieve interface van de app en uitgebreide ondersteuning kun je snel aan de slag en je slimme woning volledig personaliseren. Je kan makkelijk verbinden met smarthomestandaard Matter en tot wel 30 Matter-apparaten toevoegen en zelfs ‘domme’ apparaten via infrarood-ondersteuning onderdeel maken van het slimme huis. De SwitchBot Hub 3 ondersteunt meer dan 100.000 verschillende IR-apparaten.