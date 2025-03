Een goede eerste indruk

Wars van uiterlijk vertoon werden Atlas Cables producten altijd verpakt in eenvoudige, maar doeltreffende, kartonnen dozen. Met de nieuwe verdeling heeft de verpakking van de High-End lijn een upgrade gekregen. Een mooie stevige bedrukte doos met losse deksel. Wanneer ik deze open is het eerste wat ik zie een sheet met daarop de naam en handtekening van degene die de kabel gemaakt heeft. Een productiedatum en de handtekening van Kevin Kelly. De kabels uit de Aspire en High-End series worden op specificatie van de klant handgemaakt. Afwijkende lengtes of connectoren zijn allemaal mogelijk. Een foam insert beschermt de kostbare kabel tegen beschadiging. Naast de kabel zit er ook een etui in de doos met daarin een paar witte handschoentjes, een reinigingsdoek en de benodigde Grun kabeltjes. Een goede eerste indruk! De afwerking en bouwkwaliteit van de Mavros Transpose Grun luidsprekerkabels is van hoog niveau. Tegen meerprijs is het mogelijk de kabels te voorzien van een lederen mantel in kleur en stiksel naar keuze. Atlas Cables werkt hiervoor samen met een lokaal bedrijf gespecialiseerd in lederen auto interieurs.

Hoewel de Mavros luidsprekerkabel al jaren een vaste waarde is in de line up zijn er voortdurend kleine verbeteringen doorgevoerd. De nieuwe Mavros Transpose Grun neemt een grotere stap in zowel uitstraling als weergavekwaliteit. Er werden een aantal designelementen van de kostbare Arran kabel overgenomen. Zo zijn de geleiders, gemaakt van OCC-koper, nog steeds een combinatie van massieve en gevlochten draden maar is de opbouw nu verschillend voor single wire, bi-wire en bi-amping. Voor de bi-wire versie is een enkele massieve geleider toegekend aan het hoog- en middengebied en een gevlochten geleider speciaal voor de bas. De isolator is een exclusieve vorm van PFTE, die nu voorzien is van een mantel van polyethylene voor een meer open en natuurlijker weergave. Verder is het gehele productieproces onder de loep genomen om te zorgen voor een nog betere consistentie en efficiency bij het produceren van de kabels. Het Grun Coherent Ground System waarmee deze Mavros Transpose kabel is uitgevoerd zorgt voor een verdere verlaging van de invloed van RFI en EMI. Resultaat een transparantere en meer gedetailleerde weergave omdat de ruisvloer nog verder omlaaggaat. Met bovenstaande voldoet Atlas Cables aan de vijf elementen die ze belangrijk achten bij het produceren van kabels en als leidraad hanteren. Namelijk de geleider, de isolator, connector, afscherming en fabricage.