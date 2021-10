Vijf must-have smarthome gadgets voor de studentenkamer

Xiaomi Mi Smart Antibacteriële Humidifier

De luchtkwaliteit in een studentenhuis is vaak niet om over naar huis te schrijven. Je woont of in een oud en krakkemikkig huis of je huurt van een huisjesmelker die je een poot uitdraait voor een mini-kamer voor veel teveel geld waar de ramen nog niet eens open kunnen. Hoe dan ook, je wilt toch een beetje een gezond klimaat in je studentenkamer. Een Dyson luchtreiniger van 500 euro past natuurlijk niet in een studentenbudget, maar gelukkig heeft Xiaomi een oplossing. De Xiaomi Mi Smart Antibacteriële Humidifier is niet alleen een slimme luchtbevochtiger, maar de ultraviolette lamp zorgt er ook voor dat 98,8 procent van alle bacteriën gedood worden. Een luchtreiniger én luchtbevochtiger in één apparaat dus en dat voor minder dan 50 euro.