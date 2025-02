Audio-Technica lanceert hoofdtelefoon met kraakbeengeleiding

De Audio-Technica ATH-CC500BT2 is de volgende generatie hoofdtelefoons met kraakbeengeleiding. Het merk belooft hoogwaardige audio terwijl de gehoorgang gewoon vrij is. Je bent je nog volledig bewust van je omgeving en kan dus veilig deelnemen aan het verkeer terwijl je ondertussen ook kan genieten van muziek of een podcast. Ideaal voor buitensporters. Kraakbeengeleidingstechnologie werkt door geluid door het kraakbeen van het oor te sturen en zo de traditionele gehoorgang te omzeilen.

De Audio-Technica ATH-CC500BT2 heeft een verbeterde geluidskwaliteit en maximaal volume door de nieuwe vibratiedrivers. Een Acoustic Pure Sound Stabilizer moet ervoor zorgen dat externe trillingen de geluidskwaliteit niet doen afnemen. De batterij gaat 20 uur mee op een volledige lading en IntelliGo’s AI-technologie moet omgevingsgeluiden doen verminderen zodat je ook kunt genieten van heldere telefoongesprekken via de koptelefoon.

De nieuwe hoofdtelefoon is waterbestendig en compatibel met spraakassistenten als Siri en Google Assistant. Multipoint bluetooth zorgt voor een gelijktijdige verbinding met twee apparaten. Ook de Connect-app van Audio-Technica wordt ondersteund waarbij je toegang hebt tot equalizerpresets om het geluid naar wens aan te passen. Ook is er een Soundscape-modus waarbij je toegang hebt tot rustgevende natuurgeluiden om te ontspannen.

Prijs en beschikbaarheid

De Audio-Technica ATH-CC500BT2 is vanaf nu verkrijgbaar voor 139 euro. Kijk voor meer informatie op de website van Audio-Technica.