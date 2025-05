SwitchBot introduceert de Lock Ultra Vision Combo en Hub 3

De SwitchBot Lock Ultra Vision Combo (€299.99) is een achteraf te monteren slim slot met 3D-gezichtsherkenning. Het systeem gebruikt infrarood om een gedetailleerde gezichtskaart te maken voor snelle en veilige ontgrendeling (binnen 1 seconde, foutmarge < 0.0001%). De gezichtsdata is lokaal beveiligd met AES-128 encryptie. Het slot biedt 18 ontgrendelingsmethoden, waaronder gezichtsherkenning, NFC, vingerafdruk en app-bediening. Het is compatibel met de meeste slottypes zonder boren. FastUnlock zorgt voor snelle ontgrendeling via Bluetooth. De motor is sneller en stiller dan voorheen, met een speciale nachtmodus. Het slot heeft een drielaags batterijsysteem voor betrouwbaarheid en een zeslaags beveiligingssysteem. Er is ook een SwitchBot Lock Ultra Touch Combo (€249.99) beschikbaar.

De SwitchBot Hub 3 (€129.99) is een Matter-ondersteunende hub die meer dan 100.000 IR-apparaten en het SwitchBot-ecosysteem integreert. Het kan SwitchBot-producten naar Matter brengen en tot 30 commando’s sturen voor automatiseringen met andere Matter-apparaten (geïntegreerd in Apple Home). De hub beschikt over de Dial Master draaiknop, aanpasbare scèneknoppen en real-time omgevingsmonitoring. Daarnaast kan de hub ook aangepaste automatiseringsroutines creëren.