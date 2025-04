De nieuwe knop is ontworpen om Freeplay te openen, de door advertenties ondersteunde live tv-dienst van Google, die momenteel beschikbaar is in de Verenigde Staten. In regio’s waar Freeplay niet beschikbaar is, zal de knop in plaats daarvan de live tv-gids openen. Een woordvoerder van Google benadrukt dat deze verandering bijdraagt aan een consistente en snelle toegang tot gratis tv-opties, waar gebruikers al overweldigend positieve feedback over hebben gegeven.

Deze ontwikkeling is onderdeel van een bredere strategie van Google om zijn greep op het Google TV-ecosysteem te verstevigen. Het bedrijf stelt steeds strengere eisen aan fabrikanten van Google TV-apparaten, zowel televisies als streamingapparaten. Zo vereist Google sinds april 2021 dat alle Android TV-apparaten de AV1-videocodec ondersteunen. Met de introductie van Android 13 begon Google fabrikanten aan te moedigen om minimaal 16 GB opslagruimte in te bouwen. Bovendien eist Google dat nieuwe apparaten met Android 13 of hoger Bluetooth 5.0 of nieuwer ondersteunen. Deze maatregelen zijn bedoeld om de gebruikerservaring te verbeteren en het Google TV-ecosysteem, dat een breed scala aan apparaten in verschillende prijsklassen omvat, naar een hoger niveau te tillen.