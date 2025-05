BenQ PV3200U: Nieuwe 4K UHD Monitor voor kleurprofessionals

De monitor dekt een breed spectrum aan kleurruimtes, waaronder 99% Adobe RGB en 100% sRGB, essentieel voor consistente resultaten in zowel print- als webprojecten. Ondersteuning voor DCI-P3 en Display P3 maakt de monitor ook relevant voor videobewerking.

Een belangrijk aspect is de kleurnauwkeurigheid. De PV3200U is Pantone SkinTone geverifieerd, wat een natuurlijke weergave van huidtinten garandeert. Elke monitor wordt individueel gekalibreerd in de fabriek en geleverd met een kalibratierapport, met een gemeten Delta E-waarde van ≤ 1. Dit wijst op een betrouwbare kleurweergave direct na installatie.

De 4K UHD-resolutie (3840 x 2160) zorgt voor een gedetailleerde weergave, cruciaal bij het beoordelen van fijnere elementen in beeldmateriaal. Daarnaast ondersteunt de monitor HDR10, wat een breder dynamisch bereik en rijkere kleuren kan bieden bij compatibele content.

De ergonomie is gericht op comfort tijdens lange werksessies, met aanpassingsmogelijkheden voor hoogte, kanteling, draaiing en pivot. Qua connectiviteit zijn er HDMI-, DisplayPort- en USB-C-poorten aanwezig. De USB-C-poort kan tevens laptops opladen (tot 90W).

BenQ levert de Palette Master Element software mee, die in combinatie met een compatibele colorimeter gebruikt kan worden voor herkalibratie. De Picture-in-Picture (PIP) en Picture-by-Picture (PBP) modi bieden de mogelijkheid om verschillende kleurmodi naast elkaar te beoordelen.

De BenQ PV3200U positioneert zich als een monitor die voldoet aan de eisen van kleurkritische workflows, met een focus op kleurnauwkeurigheid, resolutie en ergonomie.