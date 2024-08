Spatial computing en smart LED-panelen: trends die het smarthome veranderen

Bekende toepassingen

De meeste aandacht ging tot op heden uit naar gaming en entertainment. Daar maakt spational computing inderdaad ongekende furore. Zowel bij de games zelf als gesimuleerde belevingswerelden in pretparken, e-sports, musea, het bijwonen van real-world-events en spelshows. Dit compleet met avatars en gesture control. De filmtrailers krijgen er een compleet nieuwe immersive beleving bij. Kan zoals gezegd gewoon thuis in het smarthome.

Voor groep/teamwerk in the cloud kan spational computing veel gaan betekenen. Echt samenwerken (collaboration) of je naast elkaar in dezelfde ruimte staat! Toch zit je gewoon thuis of in het smart office.

Reclame (commercials) op het hoogste interactieve niveau. Je kunt net echt producten bekijken uitproberen, een proefritje maken, kijken hoe het bij jouw staat etc. Een variant is de voorpret bij het bekijken van vakantiebestemmingen en accommodaties. Architectuur, huisdecoratie, het uitproberen van mode kent geen grenzen meer. De spatial sky is the limit.

Storytellers en content creators kunnen elke denkbare fantasie uitleven. Ook jij gewoon op de bank in het smarthome. Het wachten is nog op de influencers die hier serieus mee aan de slag gaan. TikTok is al bezig.

De toepassingen bij opleiding en training liggen voor de hand. De oude vluchtsimulator verbleekt met een spational computing headset op het hoofd. Nieuwe kansen voor de gezondheidszorg. Van real life consulten met huisarts en specialisten mantelzorg tot het ontwikkelen van nieuwe medicijnen en het verrichten van VR/AR gestuurde ingrepen. De thuiszorg koppelt met wearables en begeleiding op afstand en/of gezondheidsprogramma’s.