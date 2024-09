Dirigera-hub van IKEA heeft eindelijk ondersteuning voor Matter

De Dirigera-hub van IKEA verscheen eind 2022 en is de opvolger van de eerdere smarthomehub Trådfri. IKEA beloofde toen dat de nieuwe hub ook ondersteuning voor smarthomestandaard Matter zou krijgen, maar dit bleef maar uitgesteld worden. Eerder dit jaar konden bèta-gebruikers al met Matter aan de slag. Vanaf nu is Matter voor alle gebruikers beschikbaar.

Middels Matter kun je ‘alles-met-alles’ verbinden, ongeacht platform of fabrikant. Als er Matter-ondersteuning is, dan kan het met elkaar werken. Het is echt bedoeld als een universele standaard binnen het slimme huis, ook al zijn we daar op dit moment nog lang niet. IKEA laat in een persbericht weten dat de Matter-ondersteuning vanaf nu een feit is. Slimme producten van IKEA die verbonden zijn met de Dirigera-hub zijn compatibel met andere smarthome-platformen die de standaard gebruiken. Middels de update zijn de Zigbee-producten van het Zweedse merk ook geschikt voor Matter. Overigens blijft Zigbee ook gewoon beschikbaar.