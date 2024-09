Review: DALI Rubikore-opstelling – Surround met gevoel en dynamiek

Afgelopen mei introduceerde DALI op High End München de Rubikore-familie, de langverwachte opvolger van de gewaardeerde Rubicon-speakers. En reeds in juni konden we een volledige surroundopstelling ter test ontvangen. Dat is snel, want meestal duurt het wel even vooraleer alle modellen van een nieuwe speakerlijn de markt bereikt. De nieuwe Rubikores lijken dan ook vlot hun weg te vinden naar de winkels. Goed nieuws, want de voorbije jaren hebben we de ene speakerintroductie na het andere meegemaakt waarbij het wel anders was.

In deze review gaan we een Rubikore-surroundopstelling testen op basis van de modellen die net heel goed geschikt zijn voor een thuisbioscoop. Het gaat dan om de toepasselijk genaamde Rubikore Cinema voor de links-center-rechts kanalen en een paar Rubikore 2’s als rear-kanalen. De linkse en rechtste speakers vooraan vervangen ook een keer door Rubikore On-Wall’s. Dat is een interessante vergelijking om te maken, net omdat de On-Wall-speakers een heel elegante oplossing kunnen zijn die weinig plaats inneemt.