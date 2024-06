Streamingtips #25 – Outlander, Trigger Warning en House of the Dragon

House of the Dragon (HBO Max)

De populaire spin-off van Game of Thrones genaamd House of the Dragon is toe aan zijn tweede seizoen en dit is niet in een keer te bingen. Je moet dus misschien twee maanden wachten als je het in één keer wil bekijken. House of the Dragon heeft zich bewezen als spin-off door het stevige verhaal, de interessante Game of Thrones-achtergrond en de prachtige kostuums en sets. Daarin stelt het tweede seizoen ook niet teleur.