Beginnen met smarthome? Zo start je laagdrempelig in 2024

Kijk naar de logo's op de verpakking

Wil je eerst eens starten met een slim huis om te kijken of het iets voor je is? Dan kan de eerste opvatting nogal overweldigend zijn. Toch kan het al wel de moeite waard zijn om er bij de aanschaf rekening mee te houden. Straks bevalt jouw smarthome zo goed dat je toch wil gaat uitbreiden of producten onderling met elkaar wil gaan verbinden. Dan is het handig dat producten al met elkaar kunnen samenwerken en zo voorkom je dat je producten opnieuw moet gaan kopen.

De meest simpele manier om rekening met de toekomst te gaan houden is simpelweg door de logo’s op de doos van het product in de winkel te gaan bekijken. Natuurlijk heeft ieder merk een eigen app, maar wil je producten van verschillende merken samen gaan gebruiken, dan zijn deze logo’s erg handig. Op vrijwel ieder smarthome-product vind je namelijk logo’s met welk smarthomeplatform ze werken. Zo vind je logo’s met teksten als ‘Works with Apple Home/HomeKit/Woning’, ‘Works with Google Home/Google Assistant’, ‘Works with Alexa’ of ‘Works with Samsung SmartThings’ en zo zijn er nog wel meer logo’s te vinden op de verpakking. Het gaat hierbij om smarthomeplatformen, zeg maar een overkoepelende app op jouw smartphone waar je producten van allerlei merken onderling met elkaar kunt gebruiken. Zo heb je geen twintig verschillende apps nodig, maar is de Apple Home of Google Home-app in principe voldoende. Zo heb je een centrale plek voor de bediening van jouw producten. Vaak wat minder uitgebreid dan de app van de fabrikant zelf, maar alle basisfuncties zijn er wel te vinden voor de dagelijkse bediening. Een handige leidraad is om te kijken naar jouw smartphone. Heb je een iPhone van Apple? Dan is Apple Home wellicht interessant. Heb je een Android-telefoon? Kijk dan naar het logo voor Google Home en Google Assistant. Meer weten? Hier lees je alles over smartphoneplatformen.

Zo is het kopen van een slim product en beginnen met smarthome niet zo heel moeilijk. Kijk naar de logo’s op de doos. Werkt het met het smarthomeplatform van jouw voorkeur? Dan zit je goed. Je kunt dan niet alleen het product gebruiken met de app van de fabrikant, maar bent gelijk ook toekomstbestendig doordat je het kunt gebruiken in het door jouw gekozen platform, samen met de andere slimme producten die dat logo op de doos hebben staan.